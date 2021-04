Cette luxueuse villa ronde évoque un tronc d'arbre

Installée dans une pinède en Pologne, cette demeure de 400 m² se fond dans le décor entre son habillage de bois et sa forme circulaire.

Nichée au cœur d'une épaisse forêt à l'ouest de la capitale polonaise, Varsovie, cette villa circulaire sort de l'ordinaire à bien des égards. Réalisée par le cabinet polonais Mobius Architekci créé et dirigé par Przemek Olczyk, cette demeure de 400 m² a été conçue pour un amateur et collectionneur d'art. Dès le départ le cahier des charges du client stipulait que la maison devrait évoquer les espaces d'une galerie d'art, d'où un nécessaire et subtil jeu d'équilibre entre la grandeur d'une institution culturelle et l'intimité d'une habitation.

Dès le départ, l'architecte a tenu à créer un dialogue entre son projet et la pinède dans laquelle il se situe. «J'ai pensé cette maison comme un gros morceau de tronc d'arbre», confie Przemek Olczyk au site Designboom en expliquant avoir évidé ce tronc pour y creuser des pièces et alcôves plus ou moins privatives. «Les utilisateurs peuvent avoir l'impression de se promener continuellement dans les arbres», estime-t-il. Abondamment vitrée, la demeure profite à plein des vues aux alentour sur le parc national de Kampinos. Une communion avec la nature qui est renforcée par le recours abondant à des matériaux naturels.

Du bois exotique

Autre point remarquable de ce projet: un escalier blanc en spirale, traité et éclairé comme une œuvre d'art contemporaine. Il mène à l'étage vers les chambres et la «family room». Si le rendu du bois qui couvre la structure en béton de la ville est très élégant, notamment par son absence de nœud, on peut cependant regretter que pour se «fondre dans le paysage», les architectes aient opté pour un large usage de bois exotique. En l'occurrence, ils ont eu recours à de l'okoumé provenant d'Afrique de l'ouest. La Pologne est pourtant le cinquième producteur européen de bois.