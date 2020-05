Cette luxueuse chambre made in France s'ouvre à 180° sur la nature

Spécialiste des espaces fenêtre circulaire, une start-up hexagonale installe désormais sur de beaux terrains avec vue ses premiers modules d'habitation. Découverte.

Un an après en avoir dévoilé les images, la société Lumicene présente l'un de ses premiers «Lumipod» installé pour un client privé dans le sud des Alpes françaises. Depuis quelques années, cette entreprise lyonnaise se développe autour d'un espace vitré circulaire qui permet de gommer la frontière intérieur/extérieur. Dernier en date de ces produits développés en partenariat avec Saint-Gobain, ce module n'est pas destiné à être installé dans une habitation mais constitue bel et bien un (petit) module autonome.

«Cette offre rencontre actuellement le succès car elle répond à un besoin fort de (re)connexion avec la nature», souligne Clément Salvaire, directeur général de Lumicene. À l'origine, ce cocon de 18 m² avec sa baie vitrée circulaire s'ouvrant sur 180°, sa chambre, sa douche, son WC et sa penderie, séduisait surtout une clientèle de particuliers disposant d'une maison avec un beau terrain et rêvant d'y poser une chambre supplémentaire. C'est le cas du projet présenté dans notre diaporama, installé dans une forêt de chênes et de pins à près de 1000 mètres d'altitude. Il offre à ses occupants un lieu de retraite et de médiation au plus près de la nature.

À partir de 85.000 euros

Mais peu à peu ce produit suscite un nouvel intérêt auprès d'hôteliers de nouvelle génération qui souhaitent disséminer plusieurs modules de ce type sur un vaste terrain. Parfois aussi, des particuliers rêvent d'un module de ce type, un peu plus vaste, pour faire office de résidence secondaire compacte et pas seulement d'une annexe. C'est pour ces demandes que la société a développé des modèles plus grand. À la version compacte de 5 mètres de diamètre (et 18 m² habitables) s'ajoutent donc des modèles de 6 et 7 mètres de diamètre, le dernier offrant 36 m² habitables et permettant d'héberger un couple et deux enfants.

Avec sa finition soignée, ce produit se positionne clairement sur le haut de gamme et n'est pas à la portée de toutes les bourses. Outre sa baie vitrée spécifique, ce module est habillé d'un bardage en Douglas teinté noir, dans l'esprit du bois brûlé selon la technique japonaise du shou-sugi-ban. Et la décoration intérieure n'est pas sans évoquer une chambre d'hôtel haut de gamme. Tout cela a un prix: comptez autour de 85.000 euros pour le modèle compact et jusqu'à 140.000 euros pour le plus grand, entièrement équipés (jusqu'au matelas), livré et posé en 2 à 3 jours. L'acheteur doit s'occuper de rendre l'eau et l'électricité accessible et installer quatre pieux répondant à un cahier des charges précis pour y poser la structure.

Des tarifs qui ne semblent pas faire fuir la clientèle, même si le gros de la demande (75%) semble désormais provenir de l'étranger. Les Anglo-saxons, notamment, ont l'air d'être friands du concept, principalement les Américains mais aussi les Canadiens, Australiens et Néo-Zélandais.