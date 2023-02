Cette incroyable villa, vue dans L’Arme Fatale 2, à vendre pour 16 millions de dollars

Cette réalisation emblématique de l’architecte John Lautner semble flotter au-dessus des collines de Hollywood. Vous avez peut-être vu Mel Gibson la détruire au cinéma.

Si vous êtes prêts à débourser plus de 60.000 euros par m² habitable, cette hallucinante villa des hauteurs de Los Angeles pourrait bien devenir vôtre. Icône de l’architecture moderniste, ce chef-d’œuvre dessiné par John Lautner trône en majesté au sommet des collines de Hollywood (au 7436 Mulholland Drive, une adresse très cinématographique comme tout ce qui concerne cette villa). Souvent identifiée comme l’une des propriétés les plus emblématiques de la fin du 20e siècle à Los Angeles, la maison Garcia (aussi connue sous le nom de maison Arc-en-ciel) offre 240 m² et trois chambres. Elle vient d’être mise en vente par l’agence AKG / Christie’s International Real Estate au prix de 16 millions de dollars (14,6 millions d’euros).

Cette propriété de 1962, sur deux niveaux, avait été bâtie à l’origine pour le compositeur et arrangeur américain Russell Garcia avant de connaître d’importants travaux et modification en 2002. La villa est très identifiable entre sa forme de soucoupe volante propre aux années 60 et surtout son porte-à-faux et ses pilotis lui permettent de quasiment flotter dans l’air, à 18 mètres au-dessus du sol. Les propriétaires actuels, qui avaient racheté la demeure à l’acteur et réalisateur Vincent Gallo en 2002, estiment que ces 20 ans dans ce cadre exceptionnel ont changé leur vie mais qu’il est temps désormais de passer à autre chose.

Une destruction cinématographique très mouvementée

Parmi les éléments notables de cette villa, hormis sa forme caractéristique, il y a notamment cette entrée en pierre de lave, le sol en terrazzo d’origine et cette immense façade vitrée offrant des vues imprenables sur Los Angeles. L’ensemble dispose de 900 m² de terrain avec un élégant jardin conçu par le paysagiste John Sharp. Quant à la piscine en forme d’œil répondant au design de la villa, c’est un ajout de 2008 qui se fond parfaitement dans le décor.

Sans être forcément fan d’architecture contemporaine, silhouette de cette demeure vous dit peut-être quelque chose. Ce n’est pas un hasard: dans l’Arme fatale 2, elle abrite en effet un repaire de méchants et va passer un très mauvais quart d’heure sous les assauts de Martin Riggs (Mel Gibson). À l’aide de son pick-up, il arrache purement et simplement l’un des pilotis de la maison jusqu’à sa destruction totale (du moins dans le film, voir ci-dessous) .