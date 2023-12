Cette étude compte relancer l’idée de taxer les loyers fictifs des propriétaires occupants

DOCUMENT - Selon une étude publiée par l’Insee, ne pas taxer les propriétaires sur l’équivalent du loyer de l’immobilier qu’ils occupent favoriserait trop les plus riches et les plus âgés. Et représenterait un manque à gagner fiscal de 11 milliards d’euros par an.

C’est le cauchemar des propriétaires immobiliers et une idée fixe chez bon nombre d’économistes de gauche et de spécialistes de la fiscalité redistributive: taxer les loyers fictifs. Ces loyers qui n’existent pas, ou loyers imputés dans le jargon des spécialistes, sont ceux qu’un propriétaire paierait pour le bien immobilier qu’il occupe s’il en était resté locataire. Louer votre logement vous coûterait 1000 euros par mois? C’est comme si vous vous versiez 12.000 euros par an. Une belle somme (fictive) qui ne génère aucune recette fiscale... pour le moment.

Car si l’idée peut sembler saugrenue, elle est bien appliquée par divers pays européens, notamment au Danemark, en Suède ou aux Pays-Bas, et même plus près de chez nous, chez nos voisins belges et suisses. Et même en France, le concept a été utilisé jusqu’en 1965. Dans une étude publiée par l’Insee le 19 décembre, deux économistes Montserrat Botey de l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) et Guillaume Chapelle, économiste du logement à l’Université de Cergy, tentent d‘évaluer les conséquences de la non-application de ce concept en France (voir le document ci-dessous) . Avec le sous-titre: «Un cadeau pour Harpagon?» , ce bourgeois, vieux, riche et veuf décrit par Molière dans L’Avare, le ton est donné.

Un «biais en faveur des propriétaires occupants»

Reprenant cette idée chère à France Stratégie et ce concept que l’ Insee utilise déjà dans certaines de ses statistiques , les deux économistes rappellent que leur réflexion s’inscrit dans un contexte de «creusement spectaculaire des inégalités de richesse» , ce qui alimente le débat sur les meilleures opportunités de taxer le patrimoine. Selon eux, la non-application de ce concept «profite principalement aux ménages les plus âgés et les plus riches» . Cette non-imposition constitue, selon eux, un «biais en faveur des propriétaires occupants» , même en prenant en compte l’existence d’une taxe foncière (et a fortiori dans un modèle où cette taxe n’existerait pas).

L’étude va plus loin en évaluant le manque à gagner de ce «cadeau fiscal» aux propriétaires occupants. «La subvention fiscale totale est comprise entre 9 et 11 milliards d’euros» se désolent Montserrat Botey et Guillaume Chapelle, ce qui en ferait «la subvention la plus importante pour les propriétaires occupants» , soit près du quart des subventions consacrées au logement. Curieux concept que de transformer la non-application d’un concept fictif en subvention bien réelle...

Notons par ailleurs au passage que si cette étude vient d’être publiée tout fraîchement, elle a été réalisée en 2022, au pic du marché immobilier. Et comme le rappellent les auteurs: «la hausse des prix de l’immobilier est, dans une certaine mesure, à l’origine de ces disparités croissantes de richesse» . On peut donc admettre avec eux qu’en période de baisse des prix, les disparités seront amenées à se réduire d’elles-mêmes «dans une certaine mesure» . Et l’on pourrait donc se dispenser de taxer les loyers fictifs, CQFD...