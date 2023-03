Cette étonnante villa signée Jean Nouvel est à vendre 46 millions d’euros

La propriété de 545 m² en forme de serres se trouve dans une ville très prisée, Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Jean Nouvel n’a pas donné vie uniquement à des structures mondialement connues comme le Louvre Abu Dhabi aux Émirats arabes unis ou le musée du quai Branly à Paris. Il est aussi à l’origine d’une luxueuse maison située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans les Alpes-Maritimes (06), sur un terrain de plus de 4000 m², face à la mer. Le sceau de l’architecte renommé fait forcément grimper le prix de la propriété ainsi que sa localisation ultra-recherchée. Elle est proposée au prix de 46 millions d’euros par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty, soit plus de 84.000 euros par mètre carré.

La propriété a été pensée comme une multiplication de serres au toit végétalisé et bénéficie d’une grande luminosité et d’une vue sur la mer mais aussi sur les collines environnantes et le ciel. Elle offre, grâce à sa transparence, l’impression de vivre constamment à l’extérieur, en symbiose avec la Méditerranée. Aucune cloison ne vient d’ailleurs casser cette ouverture.

Une chambre secrète

Malgré sa grande transparence, la maison de 545 m² a ses mystères comme une chambre secrète non abritée par la villa mais nichée dans une grotte fleurie dans le jardin, telle un cocon, une bulle hors du monde. Elle dispose de sa propre piscine privative et d’une vue sur la mer. Une chambre qui attirera tous vos amis. La villa elle-même permet de voir sans être vu. Nul ne peut deviner son espace de réception de 200 m² avec ses deux salons, sa cuisine équipée avec un électroménager haut de gamme et ses 5 chambres avec balcon.

La villa est dotée de tous les équipements dernier cri avec son chauffage par le sol et sa climatisation réversible. Le mobilier est aussi composé de matériaux prestigieux comme du palissandre, un bois poussant sous les tropiques, pour les dressings et la bibliothèque, du cabreuva pour les parquets, un bois issu du Brésil, du Paraguay ou d’Argentine, et de l’inox pour la cuisine. Un garage de 70 m² avec une capacité d’accueil de 4 à 6 voitures complète le bien. Quant au spacieux jardin, ce n’est pas qu’un ornement mais un espace de vie avec son terrain de pétanque, sa piscine, ses terrasses et son potager bio. Des prestations qui se méritent, étant donné le prix exorbitant du bien.