Cette église transformée en logement est à vendre pour moins de 1200 €/m²

L’édifice du 19e siècle, à 40 minutes de Clermont-Ferrand, est en passe d’être acheté par un couple dont la femme est une spécialiste des vitraux. L’ancienne église deviendrait alors son logement et sa vitrine d’exposition.

Quel plus bel avenir pour une église néogothique désacralisée depuis 40 ans, réhabilitée en spacieux logement composé de quatre chambres, que celui d’une vitrine d’exposition de vitraux? « Nous sommes en pourparlers avec un couple d’acquéreurs potentiels dont la femme est une spécialiste des vitraux. Or, cette église qui a été construite rapidement, est dotée de verres blancs, sans vitraux. Ainsi, la femme aurait son atelier ici et une vitrine d’exposition de ses créations. Ce sont des amoureux de l’art qui souhaitent un habitat et un atelier », se réjouit Olivier Paradis, conseiller immobilier et historien, chargé de la vente de l’ancienne église dans le réseau immobilier Patrice Besse.

Effectivement, le Puy-de-Dôme (63) était un département extrêmement peuplé à la fin du 18e siècle. La culture de la vigne était très rentable et la population de plus en plus nombreuse. L’église en bordure d’un hameau et du parc naturel régional Livradois, à 40 minutes à l’est de Clermont-Ferrand, devenait alors trop petite. Une autre église (celle qui nous intéresse) , a été érigée rapidement avec des crédits d’État, (il n’y avait alors pas de séparation de l’église et de l’État), en 1884. Toutefois, un parasite, le phylloxéra, contamine presque toutes les vignes auvergnates et l’église toute neuve désemplit à mesure que le village se vide. La vieille église, plus adaptée, rouvre ses portes et la grande église neuve ferme. Cette dernière est vendue à un habitant qui la transforme en entrepôt. Puis, un cadre des usines Michelin en fait l’acquisition avant de la métamorphoser en logement. L’église est désacralisée depuis 40 ans.

Une terrasse dans l’ancien clocher

Aujourd’hui, l’édifice de 320 mètres carrés, construit en pierre locale, cherche preneur pour 380.000 euros seulement, soit un peu plus de 1000 euros le mètre carré. Ce logement serait un bien original pour une famille mais situé un peu loin de Clermont-Ferrand, une donnée complexe pour des enfants à scolariser. Des acquéreurs potentiels souhaitaient faire de l’événementiel en organisant des repas dans ce cadre prestigieux. Toutefois, l’église est au bord d’un village avec peu de places de parkings, ce qui ne permet pas une arrivée massive de visiteurs. Un projet qui a été abandonné donc.

Le clocher ne comporte plus de cloche aujourd’hui mais offre la possibilité de profiter d’une terrasse avec une vue panoramique des alentours, du comté d’Auvergne, de la plaine de Limagne et de la chaîne des Puys, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Le rez-de-chaussée comporte un spacieux séjour cathédrale avec une grande hauteur sous plafond (pas de risque de se sentir trop à l’étroit), une chambre à coucher et une salle de bains. Les sols sont dallés de pierres volcaniques. À l’étage, la rosace qui orne la façade illumine le bureau aménagé derrière. Un bien qui promet d’être lumineux.