Cette chapelle toute en rondeur mise sur la sobriété énergétique à Tours

La Chapelle Saint-Martin à Tours vient d’être récompensée par le label «Architecture Contemporaine Remarquable» pour sa sobriété énergétique et son caractère innovant.

« Comme deux mains qui protègent un petit oiseau ». La Chapelle Saint-Martin à Tours est toute en rondeur. Elle enveloppe les fidèles, comme le rappelle Jean-Marie Duthilleul, qui a conçu l’édifice religieux en 2017 pour un peu plus de 3 millions d’euros. Elle se présente comme une coque de bateau renversée, posée sur un socle de pierre. Même devant la chapelle s’étend un vaste parvis arboré permettant aux fidèles de continuer à se rassembler. « On retrouve la notion d’abri de l’assemblée, d’espace chaleureux », explique l’architecte qui se réjouit du label «Architecture Contemporaine Remarquable» qui vient d’être décerné à la chapelle.

Un label qui s’explique par la sobriété énergétique de l’édifice , qui repose sur des matériaux locaux: du bois et de la pierre. Un retour aux sources salutaire. « Il était naturel pour nous d’utiliser les matériaux les plus explicitement reliés à la création de la pierre et du bois, des matériaux de toujours qui ont servi à la construction des églises », développe l’architecte. La toiture est en bois de châtaigner de la Sarthe, fendu à la main. Les 39 piliers de l’édifice sont réalisés en pierre calcaire, de Combe Brune, venant de Charente. La chapelle rappelle ainsi les premières églises chrétiennes faites en bois et en pierres massives.

Un lieu de rassemblement

Les voûtes sont percées d’orifices et profitent d’une lumière naturelle. « Dans une église, c’est un signe de communion avec le cosmos de voir le soleil tourner dans la journée. Le soleil se projette de façon différente sur le sol en fonction des heures de la journée », décrit Jean-Marie Duthilleul. La nuit, la chapelle est éclairée par des leds, de moins de 150 watts. Quant au chauffage, la chapelle est peu consommatrice en énergie. Un réchauffement par air a été mis en place: l’air est chauffé par des calories pompées dans la terre via un liquide qui circule dans le sol. L’acoustique aussi est impressionnante. Nul besoin d’un micro, le son se répercute sans écho dans l’ensemble de l’assemblée.

Mais ce qui marque le plus dans cette chapelle de 200 m² avec une capacité d’accueil de 150 personnes assises, c’est cette douceur infinie, cette invitation à se réunir. « Cette chapelle est le travail de deux générations: la mienne et celle de Jean-Baptiste Duthilleul, mon fils. Elle montre ce que peut être une église dans l’avenir, un lieu de rassemblement, de rencontre entre les gens. Notre monde est souvent virtuel et là, c’est une rencontre, une volonté de se regarder fraternellement qui se traduit dans l’agencement de la chapelle. L’espace lui-même parle de fraternité », analyse l’architecte.