Cette caravane devient un appartement avec terrasse en moins d’une minute

À la fois caravane et tiny house, ce luxueux engin rotatif a été conçu en Nouvelle-Zélande. Son principal défaut? Il est hors de prix.

Un vrai bijou qui aura mis près de 10 ans à passer des premières images de synthèse à un produit commercialisé. C’est en Nouvelle-Zélande que le studio de design et d’ingénierie W2 a conçu cette étonnante caravane rotative . L’engin tient à la fois de la (grosse) caravane classique et de la tiny house dans laquelle on pourrait vivre confortablement de manière durable. Baptisée Romotow T8, cette structure de 9 mètres de long sur 2,5 mètres de large prend place sur une remorque à châssis fixe.

La magie opère dans un second temps, lorsque l’engin à l’arrêt se met à pivoter. À la manière d’une clé USB (que le design évoque largement d’ailleurs), l’habitation tourne sur elle-même jusqu’à 90 degrés, en moins d’une minute, afin de dégager une large terrasse extérieure abritée. De quoi offrir au total près de 29 m² d’espace habitable. De ce que l’on en voit sur le site de la société, les prestations sont plutôt haut de gamme. Une vraie maison miniature avec son espace cuisine, son coin repas avec verrière panoramique, chambre douillette avec parquet, salle de bain et toilettes séparées. Sans oublier la terrasse avec plancher bois, façon bateau...

Ce qui risque de doucher l’enthousiasme de certains, c’est la facture. Sur son site, le constructeur évoque un tarif, à partir de 429.000 dollars néo-zélandais, soit 250.000 euros. Assez précisément le montant de la transaction immobilière moyenne en France. D’autant qu’il faudra acheminer cette merveille depuis les antipodes sans oublier d’éventuelles options comme un lit escamotable qui peut être installé dans le salon, une télévision murale, un système de son multizone et même un système de vidéoprojection extérieur avec écran déroulant. Tous les équipements de la caravane, système de rotation compris, sont alimentés en électricité par une batterie au lithium de 200 Ah, soutenue par un jeu de panneaux solaires de 395 watts installés sur le toit de la caravane.