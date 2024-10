Cette anomalie peut rendre le crédit immobilier plus cher sur 15 ans que sur 20 ans

D’ordinaire, plus la durée d’emprunt est longue, plus le taux de crédit est élevé. Mais si on inclut les frais, on peut désormais arriver à une situation inverse.

C’est une drôle d’anomalie que vient de dévoiler la Banque de France . Mais, avec le discours de politique générale de Michel Barnier , elle est passée totalement inaperçue. Pour autant, elle pourrait intéresser les ménages qui désirent acheter un logement. Emprunter sur 20 ans peut désormais être moins coûteux que sur 15 ans. Dit comme cela, le propos semble aberrant. « Je n’ai jamais vu une banque accorder un prêt à un taux de crédit moins élevé sur 20 ans que sur 15 ans », affirme Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer. « Un jeune aisé qui emprunte sur 20 ans peut obtenir un meilleur taux qu’un senior qui emprunte sur 15 ans. Mais c’est très rare », acquiesce Maël Bernier, du courtier Meilleurtaux.

En revanche, si vous incluez les frais de dossier, d’assurance et éventuellement de courtage, le taux de crédit sur 20 ans peut être moins élevé que sur 15 ans. Une situation inédite qui s’est produite durant le troisième trimestre 2024. Le taux global moyen entre 10 et moins de 20 ans s’élève à 4,52% contre 4,39% sur 20 ans et plus, selon la Banque de France . « À ma connaissance, cela n’est jamais arrivé dans le passé », affirme Maël Bernier, porte-parole du courtier Meilleurtaux. « Dans le passé, les baisses de crédit étaient souvent les mêmes quelle que soit la durée d’emprunt. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas: les banques font beaucoup d’effort pour les prêts de plus de 20 ans et moins pour les autres », confirme Pierre-Étienne Beuvelet, directeur général d’IN&FI Crédits.

Une assurance qui pèse lourd pour les seniors

L’explication tient au profil des emprunteurs. « Pour les emprunts de 10 à 20 ans - qui pèsent près de 30% des prêts immobiliers, selon l’Observatoire Crédit Logement - , il s’agit généralement de secundo-accédants, plutôt âgés ou des investisseurs. Quant aux emprunts de plus de 20 ans - qui représentent environ 66% des prêts immobiliers -, ils concernent plutôt de jeunes primo-accédants» , précise Maël Barnier, porte-parole du courtier Meilleurtaux.

Les premiers (hors investisseurs) peuvent être plombés par l’ assurance du crédit qui va gonfler à cause de leur âge avancé et ainsi augmenter le taux global. À l’inverse, les seconds, clientèle privilégiée des banques, ont pu bénéficier de baisses de taux plus élevés - jusqu’à -0,5% - ou des prêts bonifiés , parfois en partie gratuits et des taux d’assurance moins élevés que leurs aînés: entre 0,2% et 0,3% généralement contre 0,7% à 0,8% pour les seniors.

Voilà pourquoi le taux global sur 20 ans est actuellement inférieur à celui sur 15 ans. Et cette situation inédite pourrait perdurer encore quelques mois, aux dires des experts que Le Figaro a interrogés, car les banques n’ont pas fini d’être «agressives» pour conquérir de nouveaux clients, jeunes de préférence. Si vous êtes seniors, n’espérez donc pas trop emprunter aux mêmes conditions que les jeunes acheteurs, sur 20 ans. Toujours à cause de cette différence d’âge qui risque de gonfler votre assurance emprunteur.