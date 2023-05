Cette abbaye ancestrale en vente pour la première fois depuis 1900

Classée monument historique, l’abbaye Notre-Dame des Fontenelles n’avait jusqu’à aujourd’hui connu qu’une seule famille de propriétaires. Elle est proposée à la vente pour 520.000 euros.

L’abbaye Notre-Dame des Fontenelles, à La Roche-sur-Yon, en Vendée (85), appartient à la même famille depuis 1900, date à laquelle elle est tombée dans le domaine privé, mais elle est aujourd’hui proposée à la vente pour 520.000 euros. « Les propriétaires actuels s’en séparent à contrecœur comme elle est dans la famille depuis plus d’un siècle mais ils sont pragmatiques. Entretenir l’abbaye demande du temps, de l’énergie, et c’est un investissement financier. Ils souhaitent passer le relais pour éviter que le bien se dégrade », explique Mina Charneau, directrice de l’agence Stéphane Plaza Immobilier, en charge de la vente.

Ils désirent notamment que l’abbaye, fondée aux alentours de 1210 par le seigneur de Talmont Guillaume de Mauléon et son épouse Béatrice de Machecoul, soit ouverte au public. Elle était inaccessible aux badauds depuis 2002, par souci de sécurité. L’église abbatiale est en bon état mais certaines parties ont besoin d’être retapées. Que ceux qui voudraient transformer l’abbaye en loft ou en maison d’habitation s’abstiennent donc. L’acquéreur devra avoir un projet bien défini qui respectera le caractère sacré du lieu.

Des travaux défiscalisables

Ce bijou de 800 m² est le témoignage architectural le plus ancien de l’histoire de La Roche-sur-Yon. « Elle a été classée monument historique en 1948, les propriétaires avaient besoin d’un permis de construire pour installer une étable pour leurs vaches. On leur a rétorqué de faire une étable dans l’abbaye. Choqués par la proposition, ils ont fait inscrire l’abbaye aux monuments historiques pour la protéger », raconte Mina Charneau. Les propriétaires ont ensuite tenté de réhabiliter la longère et sa grange attenante, un petit logis qui servait à loger les moines, pour accueillir des mariages mais le coût a eu raison du projet.

Même si une abbaye nécessite du temps et de l’argent pour être entretenue, « les travaux sont défiscalisables à hauteur de 100% si on la détient a minima 15 ans », tente de rassurer l’agent immobilier. Un beau coup de pouce pour préserver ce bien unique, qui fait partie intégrante du patrimoine français. L’abbaye a même été sélectionnée par Stéphane Bern au Loto du Patrimoine mais malgré les subventions accordées, le bien n’avait pas pu être complètement restauré.