Cet oubli crucial a fait capoter la vente de sa maison

En juillet 2022, un couple d’acheteurs accepte d’acheter une maison, financée à 100% par la banque. Deux mois plus tard, ils exigent l’annulation de la vente. La vendeuse a plié devant la justice.

Voilà une décision de justice qui risque de faire hurler les vendeurs immobiliers. Céline (le prénom a été modifié) pensait avoir fait le nécessaire avant de céder son logement. Mais un oubli crucial risque de faire capoter la vente de sa maison . Au départ, pourtant, la transaction est classique: un logement à 180.000 euros (190.000 euros frais d’agence inclus, NDLR), financée par les acheteurs, selon une technique qui l’est moins en revanche: le crédit à 100%. Le 15 juillet 2022, les deux parties se mettent d’accord et signent une promesse de vente. La signature de l’ acte est prévue trois mois plus tard, le 15 octobre.

Coup de théâtre le 17 septembre! Les acheteurs ne veulent plus acquérir la maison. Ils estiment que la vendeuse, âgée de près de 40 ans, leur a caché un détail crucial: la demeure a subi une inondation , en juillet 2021. La propriétaire considère que les acquéreurs étaient au courant avant de signer car le diagnostic sur les risques naturels précisait que la maison se situait dans une zone inondable . Insuffisant pour les acheteurs! Pour eux, la vendeuse a fait preuve de légèreté et leur a caché cette inondation qu’ils ont découverte deux mois après avoir signé la promesse, le 13 septembre, à la suite d’un mail du maire de la commune, envoyé le 4 juillet 2021. Plutôt étonnant de ne pas avoir eu ce réflexe avant de signer la promesse! Alors, vice caché ou pas? La vendeuse aurait-elle dû en dire plus? Et les acheteurs mieux se renseigner ou non?

«Ma cliente a perdu confiance en la justice»

Quoi qu’il en soit, le 28 novembre 2022, ils attaquent la vendeuse en justice. Dans un premier temps, la justice donne raison à la propriétaire, le 7 juin 2023. Le Tribunal judiciaire d’Amiens estime que les acheteurs auraient dû mieux lire le diagnostic des risques naturels et se renseigner auprès de la mairie au préalable. Le couple conteste cette décision et obtient gain de cause, le 8 octobre 2024, devant la cour d’appel d’Amiens.

Cette dernière considère que la vendeuse a commis un dol, c’est-à-dire « une dissimulation intentionnelle d’une information au caractère déterminant » qui justifie d’annuler la vente ( articles 1137 et 1112-1 du code civil ). Quid du diagnostic « état des risques et pollutions » fourni par la vendeuse aux acheteurs et qui mentionne la zone inondable? Pour la Justice, il comporte des expressions techniques (AZI pour «atlas des zones inondables» et PAPI pour «programme d’actions de prévention des inondations» ) « totalement obscures pour un acquéreur profane ». Par ailleurs, la cour d’appel souligne que le diagnostic « est inséré dans un bloc d’une centaine de pages comportant 12 documents techniques et rien ne vient attirer l’attention sur sa portée concrète ».

Conséquence: la promesse de vente est annulée et la vendeuse ne touchera pas les 18.000 euros de dépôt de garantie (10% du prix de vente), a jugé la cour d’appel d’Amiens. « Ma cliente, qui est de bonne foi, n’ira pas en cassation car le coût de la procédure est trop lourd (entre 3000 et 5000 euros) et le résultat, aléatoire. Elle a perdu confiance en l’institution judiciaire. C’est comme mettre une cible sur les vendeurs» , confie au Figaro Me Christophe Wacquet, avocat de la vendeuse. Pour cet expert du droit civil, cette décision de la cour d’appel « déresponsabilise les acheteurs» (dans leur charge de se renseigner auprès d’entités compétentes comme le maire) et engendre une « insécurité juridique » alors que le cadre fixé par la loi assure que « c’est le diagnostic qui fait foi» . «Ma cliente a rempli son obligation (de faire réaliser un diagnostic). Si le diagnostic est trop technique, il faut s’en prendre au législateur qui doit exiger qu’il soit plus limpide .» Pour certains juges, il semble que l’explication d’un particulier ait plus de valeur qu’un diagnostic réalisé par un professionnel.