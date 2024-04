Cet immeuble breton est le premier à utiliser des toilettes sans eau

Un habitat participatif de 23 logements situé à Dol-de-Bretagne expérimente avec succès un système innovant de toilettes ne nécessitant ni eau, ni sciure.

C’est un sujet clivant dans l’habitat individuel, alors installer des toilettes sèches dans une copropriété, c’est un vrai tour de force. Il faut dire que cette innovation, présentée comme une première en France, s’est faite au sein d’un habitat participatif avec des occupants motivés. Baptisé L’Ôôôberge , cet ensemble de 23 logements inauguré en 2021 mêle différentes habitations du T2 au T5, dont 15 en accession et 8 réservés au locatif social. Si tous les logements ont été livrés à l’origine avec des toilettes à chasse d’eau, ils ont progressivement basculé vers une version sèche (avec possibilité de retour en arrière) pour 17 d’entre eux. Si ce choix a surtout suscité interrogations et railleries à l’origine, la pratique semble s’être installée.

Concrètement, l’agence d’architecture rennaise Rhizome en charge de cet immeuble a travaillé avec la coopérative Eurosec, spécialiste des toilettes sèches et des questions d’assainissement, pour installer ces fameux WC, Ecodoméo, fabriqués à Marseille. Au lieu de la version «classique» des toilettes sèches où l’on jette de la sciure dans la cuvette après avoir fait son affaire, ce modèle intègre un tapis roulant faisant office de chasse d’eau. Ce dernier permet d’acheminer les excréments vers un caisson situé à l’arrière du trône. Les matières fécales et papier sont «désodorisés» grâce à une deuxième caisse recouvrant la première et qui est ventilée par une prise de VMC (ventilation mécanique contrôlée). .

Économie d’eau mais coût élevé

Les urines de leur côté, coulent par gravité à l’avant du WC avant de tomber dans l’une des trois cuves de 4m3 de l’immeuble. Elles serviront ensuite de lisier pour un lycée agricole du secteur. Quant aux selles, il faut changer le caisson tous les 2 à 3 mois avant d’être compostées puis utilisées pour la végétation ou pour des cultures destinées aux animaux. Une installation qui représente évidemment des contraintes, sans oublier un coût non négligeable (2000 euros HT le WC, sans compter l’installation globale du système), en partie couvert par une subvention de 30 000 € de l’Agence de l’eau. Mais l’impact sur la consommation d’eau a été très fort: les habitants estiment qu’elle a été divisée par deux comme le rapporte Ouest France , dans une région où elle est déjà très coûteuse.