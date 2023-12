Cet immeuble atypique doit inciter les habitants à être plus «écolos»

Un immeuble équipé d’innovations technologiques les plus récentes, verra le jour la semaine prochaine à Paris.

Une douche électroluminescente dans chaque salle de bain qui passe du vert au rouge pour vous prévenir d’une consommation d’eau excessive, des totems placés devant la buanderie pour encourager les enfants à partager un espace commun ou encore un mur pixel pour composer des mots et faire passer des messages. Tous ces dispositifs hors normes figurent dans le premier immeuble «nudge» d’Europe , avenue de France (Paris 13e) qui va être livré la semaine prochaine.

Le nudge ou «coup de pouce» en français, est une méthode incitative qui vise à influencer le comportement des individus. Un concept connu dans l’automobile où des passages piétons peints en 3D encouragent les conducteurs à ralentir ou dans le secteur environnemental où des cendriers incitent les usagers à jeter leurs mégots de cigarette dans la poubelle après qu’ils ont répondu à un vote humoristique. « À travers le bâti, on transforme les manières d’agir », résume Clément Théry, directeur de l’innovation chez Ogic, l’un des maîtres d’ouvrage avec Altarea Cogedim.

Notre environnement influencerait donc nos actions. « Nous avons observé que, malgré les qualités environnementales des bâtiments, l’usage qu’en faisaient les habitants les dégradaient. La question du rapport entre l’usage et le bâtiment est centrale. Chez moi, je me relaxe, je suis plus dans la discipline que dans l’action », ajoute Clément Théry. Ainsi, la partie commune entre la rue et le logement, où s’implanteront trois commerces de bouche, est spacieuse alors que d’ordinaire, elle est réduite au maximum. Une générosité qui incite les voisins à communiquer entre eux.

Des logements à 12.000 euros le mètre carré

Devant chaque logement, on retrouve des façades graphiques sur lesquelles les habitants peuvent poser des livres, des gants de boxe ou des chaussures de sport par exemple. Appelées «façades du moi», elles ont pour objectif d’abolir la frontière de la porte d’entrée pour montrer les passions des uns et des autres et inviter les voisins à les partager. « Des coccinelles aimantées orneront les robinets pour rappeler la nature », note Cédric Tinel, responsable des programmes chez Altarea-Cogedim.

Les passerelles extérieures qui desservent les 12 niveaux de l’immeuble sur lesquels se répartissent les 133 logements, invitent aussi les habitants à se croiser et à échanger entre eux. Des ascenseurs sont volontairement cachés dans des recoins sous les cages d’escalier. « 98% des logements sont ainsi traversants », explique Vincent Parreira, architecte fondateur d’AAVP Architecture, à l’origine du projet. Dès leur emménagement, les habitants recevront un cahier vitalité avec une série d’exercices physiques à pratiquer sur les barres et les bancs disséminés ça et là dans l’immeuble. Un parcours sportif ludique non obligatoire mais qui encourage les habitants à faire du sport.

Une salle avec rameurs et vélos, un potager, un atelier de bricolage et une bibliothèque sont ainsi mis à la disposition des habitants . « Nous souhaitions une bibliothèque qui ne soit pas un pan de mur mais une pièce à part entière, dans des archétypes en verre », précise Vincent Parreira. Des services qui ont nécessité d’importants travaux: 32 millions d’euros (HT). « Ce n’est pas le nudge qui coûte le plus cher mais les boîtes à ressort que l’on a dû placer pour absorber les vibrations du train, l’immeuble se situant à proximité du RER C ainsi que la structure entièrement en bois , deux fois plus cher que le béton », assure Cédric Tinel. Des services qui ont un coût et cela se voit sur le prix des logements: 12.000 euros le m².