Cet immense immeuble de bureaux mise sur le bien-être et le sport

S’étalant sur 120.000 m², ce bâtiment parisien offre des prestations originales pour que tout le monde s’y sente bien et s’ouvre même au voisinage.

«Après le covid, il fallait impérativement offrir autre chose que des bureaux aux entreprises qui sont installés dans les 120 000 m² de ce bâtiment Lumière implanté dans le 12e arrondissement de Paris» , prévient Romain Gardenat, responsable Service et Innovation digitale de Primonial Reim France. Le groupe français spécialiste de la gestion d’actifs a donc décidé de s’inspirer du proverbe «à quelque chose malheur est bon» pour repenser les fonctions de bureaux et les attentes des sociétés implantées dans le plus grand immeuble de bureaux de la capitale.

«Nous voulions créer une nouvelle dynamique dans les esprits. Après cette immobilité forcée, nous avons apprécié l’expertise et la force de proposition de Mohamed Riad, fondateur de MMSport», précise-t-il. Connu depuis 12 ans pour avoir mis en place et géré une quarantaine de salles de sports dans les plus grandes entreprises comme Axa, la FDJ, Veolia , Capgemini, Enedis… ou de grandes entreprises foncières (Covivio, SFL, Northwood investors, DWS), l’ancien sportif de haut niveau précise: «Je suis parti de mon expérience de sportif pour analyser la situation post-covid. Après une blessure lourde, un sportif ne fait pas de l’automédication, chez lui, seul… Il est entouré. Puis, il revient plus fort. On adapte son parcours. Là, c’est la même chose. Après ce choc sanitaire, l’entreprise se devait d’être le lieu où l’on se nourrit d’idées, de partage, de création… Il ne faut pas rester tout le temps chez soi, isolé.»

0stéopathie et manucure

Alors que nous parcourons le hall lumineux où se croisent des centaines de personnes dans une ambiance tout à la fois feutrée et conviviale, le chef d’entreprise ajoute: «Nous savons, à l’expérience, que l’exercice physique, pratiqué au sein même de son entreprise est un élément essentiel de bien-être physique et psychologique pour de nombreux collaborateurs. Mais, avec Mylène, ma femme et associée, sportive de haut niveau, elle aussi, nous avons peaufiné la philosophie du bien-être au bureau en ajoutant au développement de salles de sport, des offres bien-être ( ostéopathie , kinésithérapie) et beauté (coiffure, manucure). Il fallait offrir aux salariés un autre environnement. Le monde a changé en un claquement de doigts, il fallait dès lors tout mettre en place pour améliorer la qualité de vie au travail. Il fallait s’adapter, créer un lieu de vie.»

Sur le parvis, face à cet immeuble, dont le toit semble tutoyer le ciel, Mohammed Riad revient sur la mobilité: «La décarbonation des immeubles est aussi une des données que les entreprises doivent de plus en plus prendre en compte. Aussi, nous avons développé la mobilité douce avec une offre de vélo partagé 100% électrique et en libre accès en collaboration avec Arcade cycle, un constructeur français.» De plus, dans cette nouvelle approche, la digitalisation a été optimisée afin de rendre les services accessibles 7/7. «Sachant que 60% des réservations se font le soir et le week-end, nous avons développé une application qui permet aux collaborateurs de réserver les services proposés (sport, bien - être et mobilité) en un clic» , précise Mohammed Riad

Incontestablement, on tend vers mieux vivre et travailler ensemble... au bureau. Romain Gardenat, rebondit sur cette nouvelle approche. .. «Nous allons pousser cette notion de vivre ensemble. Ainsi, sur ce site, la salle de sport actuelle a été redynamisée sur 600m² et début 2024, un social club sport de 1 400 m² sera aménagé afin d’accueillir les habitants du quartier. C’est une première en France pour un immeuble de bureau de proposer un espace ouvert au public. C’est avec ce même esprit que nous allons en 2024, restructurer la Tour Hopen de La Défense.» De toute évidence, les immeubles tertiaires de bureaux entament leur mue et s’ouvrent vers l’extérieur afin de mixer et d’optimiser usages et surfaces.