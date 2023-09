Cet hôtel particulier parisien s’ouvre au public pour la première fois

À l’occasion des journées du Patrimoine, le public pourra découvrir les locaux de la Fondation Simone et Cino del Duca le samedi 16 septembre. Visite en avant-première de cette bâtisse du parc Monceau.

Une localisation parmi les plus prisées de la capitale, un nom qui fleure bon le Second Empire et le Paris d’ Haussmann , et la découverte d’une Fondation méconnue. Voici ce qui est proposé aux curieux qui seront dans la capitale, le samedi 16 septembre. Logée au sein de l’hôtel Emile Péreire bordant le parc Monceau, la Fondation Simone et Cino del Duca sera en effet ouverte au public pour la première fois (de 9h à 18h, entrée libre sans réservation), à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

L’occasion de découvrir l’hôtel Péreire où la veuve du patron de presse et mécène Cino del Duca a choisi d’installer sa fondation philanthropique créée en 1975. Cet hôtel particulier avait été édifié entre 1879 et 1881 pour Emile II Péreire, fils d’Emile Péreire, financier et homme d’affaires qui avait pris part avec son frère Isaac aux grands travaux d’Haussmann. On leur doit notamment le lotissement du parc Monceau , devenu l’un des secteurs les plus en vue de la bourgeoisie parisienne de la fin du 19e siècle. C’est ainsi que les Cernuschi et les Camondo installent leur hôtel particulier en bordure opposée du parc (ces deux hôtels particuliers accueillent aujourd’hui des musées) tandis que les Menier (la dynastie du chocolat) ont fait construire juste à côté de l’hôtel Péreire. D’ailleurs, l’hôtel Péreire offre une vue imprenable (voir diaporama en illustration principale) sur sa curieuse façade mêlant divers styles.

Monumental puits de lumière

Les visiteurs de la Fondation del Duca pourront notamment découvrir le puits de lumière monumental de l’hôtel particulier dessiné par l’architecte William Bouwens van der Boyen. Son élégante verrière diffuse une douce lumière jusqu’au grand hall du rez-de-chaussée. Quant aux diverses salles, elles permettent de retracer la vie du couple de philanthropes et de découvrir le fonctionnement de cette fondation qui distribue pas moins de deux millions d’euros de prix, de subventions et d’encouragements aussi à des artistes, des scientifiques, des écrivains ou des archéologues. On découvrira ainsi la bibliothèque ou la salle du conseil où se réunit le conseil de la Fondation. Sans oublier le grand salon s’ouvrant sur une délicieuse terrasse qui donne à penser que c’est tout le parc Monceau qui est devenu votre jardin.