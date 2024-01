Cet hôtel particulier parisien affiché à 44.000 €/m² est une passoire thermique

En plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, un triplex du 18e siècle, doté d’un jardin, cherche preneur.

Que vaut un bien d’exception énergivore? C’est le dilemme auquel font face les propriétaires immobiliers qui le vendent. Plusieurs ont tranché en faveur des atouts de leur propriété. Et ça se voit dans le prix! C’est ainsi qu’un hôtel particulier de 857 m², à l’abri des regards, est à vendre 38 millions d’euros, selon une annonce publiée par le réseau Sotheby’s International Realty . Soit plus de 44.000 euros le m²! Et pourtant, il s’agit d’un logement énergivore - le Diagnostic de performance énergétique est classé G. Contacté par Le Figaro , l’agent en charge de la vente n’a pas souhaité faire de commentaires. Il aurait sans doute pu répondre: « Normal pour un hôtel particulier construit au milieu du 18e siècle! »

L’expert a préféré mettre en avant les atouts de cet appartement sur trois niveaux. À commencer par son adresse: rue des Saints-Pères (Paris 7e), l’une des plus chères de la capitale où le m² moyen dépasse les 17.000 euros le m², selon Meilleurs Agents. Ce quartier, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, est aussi connu pour abriter l’ancien hôtel particulier de Bernard Tapie , racheté il y a deux ans et demi, par François Pinault pour 80 millions d’euros. Preuve que, dans cette rue d’exception, les prix peuvent flamber bien au-delà de la moyenne. Autre atout de cette demeure vendue par un « grand collectionneur »: son jardin de 310 m². Utile pour se sentir «à la campagne» (voir le diaporama en illustration principale) , en plein cœur de Paris. Pour ne pas faire de jaloux, chacun aura sa «vue jardin» dans son bureau.

Refait à neuf

Le rez-de-jardin de 331 m² dispose d’une hauteur sous plafond rarissime de 4,5 mètres ou encore d’un grand salon de 90 m² ouvrant sur le jardin par quatre portes-fenêtres. Les dimensions sont quasi-identiques aux autres niveaux. Ajoutez à cela les équipements spécifiques aux biens d’exception: une cuisine professionnelle, une chambre froide, une salle de sport et une de cinéma ou encore un ascenseur. Sans compter, à l’extérieur, deux boxes dans la cour et un appartement de service de 88 m² avec trois chambres. « Cet ensemble hors normes jouit d’un emplacement exceptionnel dans le quartier le plus recherché de Paris , peut-on lire dans l’annonce. Sa rénovation, qui a duré quatre ans, est d’une qualité rare et sa décoration d’un goût exquis. »

Reste à savoir si ces atouts suffiront pour convaincre un acheteur de débourser 44 millions d’euros. Début 2019, alors que le marché immobilier était en pleine ascension, une propriété quasi similaire - un appartement de 19 pièces de plus de 1200 m² sur trois niveaux, doté d’un jardin de 300 m² et d’une dépendance de 115 m² -, située également rue des Saints-Pères, a été vendu 37 millions d’euros, selon DVF, la carte de toutes les ventes immobilières pilotée par Bercy.