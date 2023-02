Cet hôtel particulier parisien a été vendu pour 30 millions à une ambassade

Ce bien d’exception avait accueilli l’ambassade du Benelux avant de devenir la propriété d’un particulier. Aujourd’hui, il abrite de nouveau une ambassade.

Il aura fallu s’armer de patience pour vendre ce bien d’exception. Le mandat de vente de cet hôtel particulier parisien érigé au début du XXe siècle qui prend place au cœur du 16e arrondissement de Paris a été donné il y a deux ans au réseau de luxe Sotheby’s. Après avoir abrité l’ambassade du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), le bâtiment de 1400 m² à la façade de style néo-renaissance a appartenu pendant environ dix ans à un chef d’entreprise qui souhaitait s’en séparer, ses enfants ayant quitté le foyer familial. L’édifice étant conforme pour accueillir une ambassade, il dispose de la classification particulière pour les ambassades, Cinaspic (Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif), le réseau s’est mis en quête d’ambassadeurs. Mais voilà, ce n’est vraiment pas de tout repos.

Tout d’abord, il est exceptionnel de vendre des propriétés à des ambassades . « Des biens à 30 millions d’euros, on en vend deux à trois par an mais des biens qui peuvent être affectés à une ambassade, c’est très rare », affirme Frank Sylvaire, directeur de Paris Ouest Sotheby’s International Realty. De plus, pour des raisons de sécurité, plusieurs visites ont été nécessaires avant de valider la vente. « Le bras droit de l’ambassadeur a visité le bien il y a deux ans puis le ministre du pays en question et ainsi de suite. Nous avons mené une dizaine de visites avec des membres du gouvernement », se souvient Frank Sylvaire. Le nom du pays de l’ambassade ne peut pas être communiqué en raison d’un accord de confidentialité.

Trois escaliers et des issues de secours

« Le bien a été ausculté sous toutes ses coutures. C’est un des dossiers les plus longs qu’on ait eu à traiter », assure Frank Sylvaire. Une première offre a ensuite été proposée à 26 millions d’euros puis à 27 millions, puis à 28, pis à 29 et enfin à un peu moins de 30 millions. Une fois que le propriétaire et l’ambassadeur se sont mis d’accord sur le prix, il a fallu que le bien soit validé par le pays en question.

Cet hôtel particulier avec sa vaste surface intérieure et son jardin de 220 m² avait toutes les qualités pour répondre aux besoins d’une ambassade : de grandes pièces, trois escaliers, des issues de secours, deux parkings protégés, une salle de réception / bal, « parfaite pour recevoir des membres de gouvernement du monde entier », pour Frank Sylvaire. L’ambassadeur pourra donc facilement aménager ses bureaux. Le bien reflète la beauté de l’architecture française avec son parquet Versailles, ses moulures, ses boiseries aux plafonds et aux murs et ses fresques.