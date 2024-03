Cet appartement de palace se loue à partir de 85.000 euros par mois

Le Park Hyatt Vendôme à Paris s’est doté récemment d’un appartement privé en version 2 ou 3 chambres. Découvrez ce lieu avec ses services et ses tarifs cinq étoiles.

Il y a les locations Airbnb , les locations touristiques de luxe et désormais il faut aussi compter avec les appartements privés de palace . Cette tendance qui se développe à travers le monde avec des logements voire des villas entières avec service hôtelier de haut vol est également présente à Paris. Le Park Hyatt Vendôme, l’un des palaces de la capitale, s’est ainsi récemment doté d’un tel lieu sobrement baptisé «l’appartement», puisque c’est le seul aux côtés des 111 chambres et 45 suites de l’établissement. L’endroit a tout simplement été niché au 6e étage, sous les toits, dans ce qui était l’ancienne résidence des propriétaires du palace.

Dans sa configuration de base, ce logement accessible depuis le lobby de l’hôtel situé à deux pas de l’opéra Garnier et de la place Vendôme, offre deux chambres et 180 m². Il est possible d’y ajouter une troisième chambre communicante et disposer ainsi de 270 m². Évidemment, dans un palace de ce type où les chambres sont généralement affichées à partir de 1500 euros la nuit, un logement autonome de ce type se paie le prix fort. Disponible à partir d’un mois au minimum, l’appartement à partir de 85.000 euros par mois en configuration 2 chambres et à partir de 105.000 euros en version 3 chambres pour des séjours de 1 à 3 mois.

Onyx et chef privé

L’endroit a été entièrement conçu par le studio du célèbre architecte Ed Tuttle (décédé en 2020), celui-là même qui a façonné les codes esthétiques de l’hôtel il y a plus de 20 ans. On accède à ce fameux appartement par une cuisine ouverte avec des revêtements muraux texturés qui se veulent une référence au peintre Pierre Soulages. On y trouve un vaste îlot central avec son plateau en pierre translucide et une cave à vins et champagnes avec une sélection disponible dès l’arrivée sans oublier un service de fruits et légumes frais, une fois par jour. Évidemment, un service de chef privé est disponible.

Dans ce vaste espace sous les toits où la vue porte jusqu’à la tour Eiffel et où règnent les panneaux en acajou, les dorures, le bronze ou l’onyx vert, on découvre la salle de bain principale qui «cultive l’allure d’un boudoir d’une élégante coquette» selon ses concepteurs. Le marbre y est très présent tandis que la baignoire à jet est surmontée d’onyx. Les lieux sont équipés d’une coiffeuse, d’un hammam, d’une salle de sport avec son équipement haut de gamme et même d’un réfrigérateur à cosmétiques. Possibilité de disposer de soin spa et/ou d’un coach sportif sur place. Et pour les longues soirées d’hiver, le logement dispose d’une cheminée à vapeur d’eau équipement indispensable pour regarder longuement les (fausses) flammes, sans le moindre danger pour les enfants, ni risque d’incendie.