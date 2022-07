Entre la remontée continue des taux d'intérêts et la hausse des plus marquées des prix de l'immobilier dans nombre de grandes et moyennes villes de France, le pouvoir d'achat immobilier est en forte baisse dans plusieurs agglomérations.

Ces villes qui perdent en pouvoir d'achat immobilier - iStock.com / thehague201

La hausse des taux d'intérêts fait baisser le pouvoir d'achat immobilier

Tandis que la question du pouvoir d'achat fait actuellement débat, celle du pouvoir d'achat immobilier devrait être sur la table d'ici peu de temps, car elle pose déjà problème à de nombreuses personnes. Pour rappel, le pouvoir d'achat immobilier peut se définir comme le nombre de mètres carrés qu’une personne peut acquérir grâce aux mensualités de crédit dont elle peut bénéficier. Le pouvoir d'achat immobilier est ainsi en nette baisse dans près d'une vingtaine de villes de France, et non des moindres. Sont ainsi concernées des moyennes et grandes villes comme Le Mans, Nîmes, Saint-Etienne, Grenoble, Dijon, Le Havre, Marseille, Montpellier, Reims mais aussi Bordeaux, Nantes, Rennes, Strasbourg ou encore Lyon pour n'en citer que quelques-unes. En somme, partout en France ou presque, le pouvoir d'achat immobilier recule. La première explication du phénomène est liée à la hausse des taux d'intérêts. Annoncée depuis plusieurs années à présent, la remontée des taux d'emprunt est désormais actée. Tandis qu'ils affichaient un niveau inférieur à 1% pour certains profils d'emprunteurs, ils tutoient désormais les 2%, pour un niveau moyen de 1,80%. Et selon certaines estimations, ils atteindraient même la barre des 3% d'ici la fin d'année 2022. Résultat, le pouvoir d'achat immobilier a reculé de l'équivalent d'une pièce, soit 10 mètres carrés en moyenne en une année seulement. Et selon les prévisions les plus pessimistes, il pourrait même chuter de 50% d'ici la fin d'année.

L'attrait pour les villes de Province enraye le pouvoir d'achat immobilier

Engagé dès l'année 2020 en période post-confinement, l'appétit des habitants des grandes villes comme Paris pour des villes moyennes situées en région contribue également à la baisse du pouvoir d'achat immobilier. La forte demande pour les biens immobiliers situés à Bordeaux, Toulouse, Nantes, Dijon, Nîmes, Lorient, Tours, Valence ou encore Sète a fait grimper en flèche le prix de l'immobilier local. Certaines villes comme la Rochelle par exemple ont vu les prix de l'immobilier local exploser de +46% en deux années à peine sous l'effet d'une intense hausse de la demande. D'autant qu'avec des revenus confortables et un apport personnel conséquent du fait de la vente de leur bien immobilier, les nouveaux arrivants des grandes villes n'ont pas hésité à renchérir sur le prix de vente initial pour remporter la mise. Le pouvoir d'achat immobilier des habitants des grandes villes est ainsi 1,12 supérieur à celui d'un résident actuel et il est même deux fois supérieurs pour un habitant de Paris. Si le phénomène fait les affaires des vendeurs et des acteurs du marché, il exclut de plus en plus de résidents de leur marché immobilier d'origine. A l'arrivée, on constate qu'ils perdent entre 6 et même 20 mètres carrés en moins de deux ans.