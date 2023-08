Ces villes méconnues à moins d’1 heure de Lyon, attirent des acheteurs immobiliers

L’insécurité, la saleté ou les bouchons incitent de plus en plus de ménages à s’éloigner ou à quitter Lyon pour se mettre au vert.

« De plus en plus de nos clients en ont assez de l’insécurité, de la saleté, des bouchons et ne supportent plus la copropriété. » Non, nous ne sommes pas à Paris mais à Lyon. Ce ressenti, décrit par Romain Billard, directeur de l’agence Lyon Sotheby’s Realty, colle à la peau de beaucoup de grandes villes, même à celles comme Nantes qui ont longtemps eu l’étiquette de villes calmes et où de plus en plus d’habitants déménagent à cause de l’insécurité . Lyon n’échappe pas à cette règle. De quoi inciter des ménages à quitter ce climat de «stress». « Ils cherchent un nouveau mode de vie car, ne l’oublions pas, c’est le mode de vie qui conditionne le déménagement. Et pas seulement le prix de l’immobilier . Si vous changez de vie uniquement parce que l’immobilier est moins cher, vous risquez d’être déçus », prévient Romain Billard.

À chaque territoire, son ambiance. À l’instar des Parisiens qui s’installent en Île-de-France, des Lyonnais font des sauts de puce pour s’excentrer en périphérie de la capitale des Gaules. L’ouest lyonnais comme Saint-Didier-au-Mont-d’Or, est très prisé. Citons aussi des communes comme Lissieu ou encore Dommartin où l’immobilier a pris de la valeur depuis la crise du Covid. « Il y a trois ans, une maison d’une centaine de m² avec annexes et un jardin de plus de 1000 m², valait 400.000 euros et en vaut 600.000 aujourd’hui », affirme Romain Billard.

Pour ceux qui préfèrent l’ambiance «village» et «vigne», le Beaujolais et notamment sa ville principale, Villefranche-sur-Saône, ont une belle à carte à jouer pour profiter du désamour de Lyon. À budget équivalent, vous pouvez acquérir une maison de ville de 200 m² à Villefranche et de 50 m² à Lyon. « C’est parfait pour ceux qui ont besoin d’authentique, de nature et ne supportent plus la vie en copropriété », explique le directeur de l’agence Lyon Sotheby’s Realty qui cite également en exemple Oullins au sud-ouest de Lyon ou Tarare, la cité de la mousseline, à 45 kilomètres, au nord ouest de la capitale des Gaules. C’est « la petite ville qui monte » car bien desservie par les transports (autoroute A89, train). Ajoutez des prix, qui malgré une hausse de 8% ces deux dernières années, restent très attractifs: autour de 2500 euros le m², selon Meilleurs Agents.

Enfin, alors qu’un nouvel épisode caniculaire se profile à l’horizon dans le Rhône, l’Isère et sa proximité avec les Alpes, pourront séduire les acheteurs lyonnais à la recherche de températures plus douces. « Le Dauphiné est bon marché (moins de 3000 euros le m²) et bien connecté notamment avec le tramway », souligne Romain Baillard qui cite Saint Priest, à une vingtaine de kilomètres de Lyon.