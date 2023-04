Ces villages qui vendent leur mairie pour faire des économies

Des communes vendent leur mairie et fusionnent avec d’autres pour faire des économies substantielles sur l’entretien du bâtiment, l’électricité et les charges.

« Garder des bâtiments qui ne servent plus et qui s’abîment ne nous donne rien », affirme Michel Richard, maire de Tessy-Bocage, dans la Manche (50), une commune nouvelle composée de 4 communes historiques: Pont-Farcy, Fervaches, Plaines-Œuvres et Tessy-sur-Vire. Ainsi, la commune de Pont-Farcy s’est séparée de sa mairie il y a quelques années tout comme celle de Plaines-Œuvres. La mairie de Pont-Farcy a été cédée à des particuliers qui l’ont restaurée et mise en location à l’année. Fervaches a également vendu sa mairie il y a un mois seulement à un couple qui y a installé sa résidence principale. Chacune de ces mairies a trouvé preneur pour environ 100.000 euros. Ces 4 communes ont ainsi un seul maire et comptent un délégué par village. C’est la mairie de Tessy-sur-Vire qui a été conservée. « Les locaux de Pont-Farcy, Fervaches et Plaines-Œuvres n’ont donc plus lieu d’être », assure-t-il. En fusionnant ainsi les mairies, de belles économies se dessinent.

« On cherche à faire des économies d’échelle, est-ce ça vaut le coup d’entretenir trois bâtiments pour une seule fonction (NDLR celle de maire) ? Le temps d’ouverture de ces mairies historiques était d’une matinée ou deux par semaine. Maintenant, la mairie de Tessy-Bocage est ouverte presque toute la semaine, y compris le samedi matin », complète-t-il. Un recyclage des locaux vertueux puisque la mairie de Pont-Farcy abritait une école avant et celle de Fervaches, les locaux du directeur de l’école. Elles sont maintenant devenues de simples maisons d’habitation.

Un ancien presbytère mutualisé en école et en mairie

Le maire délégué de Truttemer-le-Grand, dans le Calvados (14), Pierre-Henri Gallier, a lui aussi vendu sa mairie en 2022 et estime que cette vente fait économiser 2000 euros par an à la municipalité. Cette somme équivaut à ce que la mairie dépensait en chauffage, en électricité, en eau et en assurance. « Bien avant la hausse des coûts de l’énergie liée à la guerre en Ukraine, l’entretien de la mairie nous coûtait trop cher. La toiture était devenue vétuste, les fenêtres devaient être changées et le bâtiment n’était plus aux normes électriques », justifie le maire délégué.

Truttemer-le-Grand est désormais une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Vire-Normandie qui compte 8 communes en tout. Cependant, chaque maire délégué conserve sa propre mairie « pour des raisons de proximité et pour conserver son indépendance et son propre budget de fonctionnement en ce qui concerne les écoles et les commerces », comme le souligne Pierre-Henri Gallier. Il a donc restauré un ancien presbytère qu’il a mutualisé en mairie et en école maternelle et primaire. « Il servait déjà d’école mais on y a aussi installé la mairie » explique-t-il. Cette nouvelle mairie est située à 400 mètres seulement de l’ancienne, ce qui ne perturbe pas les habitants.

Un particulier en a fait l’acquisition pour 45.000 euros afin d’y établir sa résidence principale. Une modique somme pour un bien de 90 mètres carrés qui s’explique par la détérioration de la mairie. La commune de Truttemer-le-Grand a mis pas moins d’une année à se défaire de sa mairie en raison de la vétusté de l’édifice. La hausse des prix de l’énergie contraindra-t-elle d’autres communes à se séparer de leur mairie afin de réduire les coûts?