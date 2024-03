Ces propriétaires refusent de brader leur parking pour 2500 euros

Des copropriétaires s’organisent à Pontoise, dans ce qui est considéré comme le plus grand parking souterrain d’Île-de-France, pour s’opposer à la reprise de leur box par un bailleur social, avant de grands travaux.

On connaissait la ferme des 1000 vaches dans la Somme , mais Pontoise avec sa résidence des Hauts de Marcouville peut s’enorgueillir de disposer d’un parking aux 1000 garages, sans doute le plus grand parking souterrain d’Île-de-France. Sauf que ce dernier est en triste état et devra faire l’objet de gros travaux, dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine qui doit débuter en 2026. C’est dans ce cadre qu’Erigère, le bailleur social présent majoritairement dans cette résidence entend reprendre en main tous les box de cet ensemble.

Mais si les 679 garages des locataires ne vont pas poser de problèmes, il n’en sera pas de même des 304 box appartenant aux copropriétaires. Au total, 69 d’entre eux se sont déjà regroupés pour former un collectif comme l’évoque Actu.fr afin de défendre leurs droits. Le nœud du problème, c’est qu’Erigère compte indemniser les propriétaires à hauteur de seulement 2500 euros par box pour chaque rachat. Pour bon nombre de copropriétaires concernés, il s’agit d’une spoliation pure et simple, car ils estiment la valeur de leur box plutôt entre 10.000 et 15.000 euros. Une nouvelle d’autant plus difficile à digérer qu’ils estiment que leur logement séparé de son box perdra de la valeur.

Économie de charges

Le montage de l’opération prévoit qu’à l’issue des travaux, les fameux parkings seront tous gérés par le bailleur social qui les relouerait aux propriétaires, «plus ou moins 50 euros par mois» , selon des propos d’une représentante d’Erigère, citée par Actu.fr. De son côté, le bailleur souligne que les gros travaux à entreprendre dans le sous-sol qui avait été touché par un incendie puis un effondrement en 2020 se chiffreraient à près de 20.000 euros par box et la valorisation. Et à l’issue de ces travaux, les charges devraient baisser de 83 euros par mois car le parking fragilisé engendre des frais importants, notamment de gardiennage. Quant à la question du prix, l’évaluation devrait se baser sur des chiffres émanant des services des finances publiques avec une saisine de France Domaine à la clé. Restera ensuite à avoir une idée précise du montant des travaux pour régler ces différends.