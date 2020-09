Ces nouvelles agences immobilières en ligne

On les appelle des « néo-agences » : à mi-chemin entre la vente de particulier à particulier, et le recours à la traditionnelle agence immobilière, ce « 3e genre » gagne du terrain... Mais de quoi parle-t-on exactement ? Le dictionnaire définit le terme « néo » par : « Préfixe exprimant la nouveauté ». Et il est certain que ces nouvelles agences immobilières, purs produits de la digitalisation, offrent à leurs clients bon nombre de nouveautés... Les voici, dans le détail :

les nouvelles agences immobilières en ligne _ iStock-MicroStockHub

De nouvelles façons de travailler

Des tarifs qui révolutionnent le marché de l'immobilier

Des transactions plus fluides et simplifiées

Le concept des agences en ligne nous vient des pays anglo-saxons, et notamment du Canada où il représente une très grosse part du marché des transactions immobilières. En Europe, la Suède et la Norvège connaissent également un développement important de ces agences immobilières nouvelle génération. Si leur finalité -- servir d'intermédiaire lors d'une vente immobilière -- est la même que celle des agences traditionnelles, elles se distinguent par un élément majeur : l'absence de local « physique ». Avec les néo-agences, l'essentiel se passe en ligne. Les biens ne sont promus que via les outils digitaux, et c'est donc en ligne que les acquéreurs viennent faire leur marché ! Tout ce qui peut être automatisé l'est. L'agent immobilier (puisqu'il existe encore, malgré tout !) ne conserve que les missions les plus nobles : le contact commercial, l'estimation du bien, l'organisation des visites, la gestion des négociations, les démarches administratives liées à la transaction et l'assistance lors de la vente définitive... Mais tout cela ne nécessite pas d'agence physique. Pour autant, les agences en ligne revendiquent -- au moins -- autant d'efficacité que leurs collègues ayant pignon sur rue. Leurs intérêts majeurs : un espace de vente accessible h24, et des commissions à prix cassés...Même si au cours des dernières décennies, les prétentions des agences immobilières traditionnelles se sont réduites, elles tournent encore, en moyenne, autour de 5 % du prix du bien. La révolution amenée par les néo-agences est l'absence de commission : on parle en frais fixes. Chez Immo-Pop, par exemple, réseau très actif sur le marché, les frais fixes sont d'environ 3 500 €, quelle que soit la typologie du bien. Et il est encore possible de réduire ce montant si le client réalise lui-même les visites ! Les économies peuvent réellement être substantielles ; c'est peut-être d'ailleurs aussi pour cela que les néo-agences sont aussi appelées « agence low cost »...Les agences en ligne améliorent indéniablement l'expérience client, que ce soit pour le vendeur, ou pour l'acquéreur. Leurs outils digitaux intuitifs permettent aux acquéreurs un accès simplifié à toutes les offres, classées selon de multiples filtres afin d'optimiser les recherches. Ils peuvent aussi consulter les biens grâce à des visites virtuelles de plus en plus sophistiquées, avoir recours aux géolocalisations, etc. Le vendeur quant à lui, peut, à tout moment demander un rendez-vous en ligne avec son agent immobilier sur la plate-forme, mais aussi suivre les visites effectuées, consulter les éléments de son dossier ou encore négocier lui-même avec un potentiel acheteur s'il le souhaite. Ce mode opératoire qui avait déjà le vent en poupe a explosé depuis le début de la crise sanitaire, et encore plus durant le confinement, qui a marqué l'avènement des états des lieux en visioconférence, et autres signatures électroniques ! ...