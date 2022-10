Ces mauvaises surprises qui peuvent faire regretter l’achat de son logement

Dans le cadre d’un baromètre annuel consacré à la satisfaction des Français par rapport à leur logement, il est ressorti que 68% des acheteurs ont au moins eu une mauvaise surprise après leur achat.

C’est souvent l’un des achats les plus importants d’une vie, qui s’accompagne de longues années de remboursement de crédit et pourtant on ne consacre en général qu’une ou deux visites à l’acquisition d’un logement. Pour son 6e baromètre consacré à la satisfaction des Français par rapport à leur logement, l’association Qualitel s’est penchée avec l’aide d’Ipsos sur le parcours de recherche, avant, pendant et après. Il en ressort notamment quelques frustrations et désillusions.

En effet, pas moins de 68% des sondés ayant changé de logement depuis moins de 5 ans ont déclaré avoir eu au moins une mauvaise surprise dans leur nouveau logement. Des mauvaises surprises pas vraiment anodines puisque 44% de ces acheteurs récents souhaitent en changer dont 28% à court ou moyen terme. Et pourtant, ils étaient 59% à déclarer que cet achat de logement a été fait « pour y rester toute ma vie ». Dans le Top 5 des mauvaises surprises rencontrées par les propriétaires, on retrouve des problèmes liés à l’isolation phonique et thermique. En tête: le froid l’hiver (pour 17% des personnes), suivi du bruit des voisins (16%), de la chaleur l’été (13%) , sans oublier le bruit de la rue (12%) et les charges et dépenses générées par le logement (11%).

Le baromètre permet d’ailleurs de remarquer que les problèmes de confort d’hiver sont particulièrement présents dans les logements les plus anciens (avant 1970) tandis que ceux liés à la trop grande chaleur en été sont particulièrement ressentis dans des logements construits à partir de 2012. Ce dernier devrait être amélioré à l’avenir puisque la dernière réglementation thermique ( RE 2020 ) tient compte des critères de confort d’été. Conséquence de ces désagréments imprévus, un peu plus de la moitié des acquéreurs (52%) a identifié de nouveaux travaux indispensables à lancer pour son logement. C’est presque autant que ceux qui avaient identifié des travaux indispensables au moment de l’achat (56%).

Se faire accompagner par un pro du bâtiment

À la racine de ces désagréments, Qualitel rappelle qu’au vu de la tension du marché immobilier, les visites sont peu nombreuses et se font vite. Ainsi, 84% des acquéreurs ont fait 1 à 2 visites du bien (parmi eux, 25% auraient préféré en faire plus et même 32% chez les moins de 35 ans). Avec le recul de leur mauvaise expérience (chez ceux qui ont déclaré avoir au moins 3 désagréments dans leur logement), les acquéreurs reconnaissent aussi leur part de responsabilité. Ils sont notamment 50 % à n’avoir pas été assez attentif à la date de construction de leur logement ou encore 49 % à ne pas s’être assez préoccupés du système de ventilation et encore 41 % à ne pas s’être penchés sur la qualité de la plomberie. Pour ne pas revivre les mêmes difficultés, ils sont 55% à déclarer qu’ils aimeraient être accompagnés par un professionnel du bâtiment la prochaine fois lors des visites pour estimer et évaluer l’état du bien.