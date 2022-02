Ces lofts panoramiques sur pilotis peuvent se poser partout

(Crédits photo : Adobe Stock - Vidar Nordli-Mathisen )

Ce concept original se présente sous la forme de modules de 20 à 150 m² installés sur pilotis. Ils peuvent servir aussi bien de résidence secondaire que d'extension voire de bureau.

L'heure est aux constructions modulaires, ces bâtiments préfabriqués en usine qui s'installent très facilement et rapidement sur le terrain destiné à les recevoir. Parmi les dernières réalisations en date, voici Ôzento. Mêlant les compétences d'un architecte (Philippe Gallois, de l'agence A26) et d'un designer (Antoine Fritsch qui dirige le studio Fritsch-Durisotti), la jeune société a conçu une série de modules prévus pour répondre à tous les besoins. Pré-montées en usine, les structures sont déclinées en de très nombreux formats (20 m², 30 m², 50 m², 60 m² et jusqu'à 150 m²) avec terrasse, toit-terrasse voire toiture végétalisée.

Les usages peuvent être aussi variés que les formats puisque la société vise aussi bien les particuliers en recherche d'une résidence secondaire ou d'une extension que des hôteliers souhaitant proposer de nouvelles formes d'hébergement sans oublier les professionnels en recherche de bureaux, de show-room ou d'un bâtiment d'accueil du public. «Avec ce concept, nous avons vraiment voulu proposer une immersion complète dans un environnement tout en y laissant l'empreinte la plus limitée possible, d'où l'idée des pilotis» , explique Antoine Fritsch.

Salle de bains équipée

Simplement posée sur quelques pieux de bétons, la construction dispose d'un nombre très limité de points de contact avec l'endroit où elle se pose. Elle pourrait ainsi très facilement disparaître en fin de vie et laisser un terrain vierge. «Les pilotis permettent également de créer une surélévation, un meilleur point de vue, souligne Antoine Fritsch. Ils donnent cette impression de légèreté, comme si l'on était en lévitation au-dessus du paysage.» Le tarif, quant à lui, devrait un peu plus ramener la clientèle sur terre: comptez 135.000 euros pour un module de 50 m², livré et monté, mais également équipé de parquet, de son installation électrique et de spots encastrés, sans oublier la salle de bains, douche et W.-C. entièrement équipée, le cloisonnement des pièces et les finitions.

Intégralement fabriquées en usine en France, ces habitations ont été conçues pour pouvoir être transportées dans des conteneurs classiques de 40 pieds. Elles peuvent donc être livrées partout en France et en Europe, voire au-delà. Si les concepteurs visent clairement un marché touristique pour ce genre de produit, ils reconnaissent que pour l'instant les premiers à répondre à l'appel ont été les particuliers et les collectivités. Les premières fabrications actuellement en cours vont faire office de résidence secondaire en région parisienne, d'habitation principale ou encore de pavillon d'accueil pour les visiteurs d'un parc des expositions.