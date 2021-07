Ces grands magasins anglais veulent se transformer en milliers de logements

La chaîne britannique John Lewis compte transformer une partie de ses propriétés pour proposer 10.000 locations de studios, appartements et maisons.

Les grands magasins John Lewis, également propriétaires des supermarchés Waitrose, envisagent de transformer une partie de leurs bâtiments en logements qui seraient mis en location, tentative de compenser la crise du commerce de centre-ville grâce à l'immobilier. Le groupe vise la création de 10.000 logements à louer dont 7.000 à partir de leur propre réseau de propriétés, et qui seraient transformés en studios, appartements, ou maisons, d'après un communiqué reçu lundi par l'AFP.

Les locataires auraient la possibilité de louer en meublé avec les meubles et objets de décoration commercialisés par le groupe, tentative de synergie et d'écouler des stocks de marchandises. Les premiers logements John Lewis sont prévus dans le sud-est de l'Angleterre, mais le groupe estime qu'il y a «des opportunités à travers le pays», d'après le communiqué. «En tant qu'entreprise avec un objectif social, nous avons de grandes ambitions sur une entrée dans l'immobilier de location pour faire face à la pénurie nationale de logements», justifie le groupe dans un courriel, admettant en parallèle que cela lui «fournira aussi un revenu stable et de long terme».

Suppression de milliers d'emplois

Le distributeur haut de gamme a fermé une quinzaine de magasins et supprimé plusieurs milliers d'emplois ces deux dernières années à cause de l'impact de la pandémie mais aussi de la crise de la distribution, entre concurrence des prix et montée en force des ventes en ligne. Il s'attend à ce que 60 à 70% de ses ventes soient réalisées en ligne à l'avenir.