Ces entreprises qui remboursent les intérêts des prêts immobiliers de leurs salariés

Il est désormais possible pour une entreprise de prendre en charge les intérêts d'emprunt du crédit immobilier de ses salariés. Une solution que certaines entreprises mettent en place pour faire face à la pénurie de candidats et fidéliser leurs salariés.

Devant les difficultés qu'elles rencontrent pour recruter de nouveaux salariés, certaines entreprises réfléchissent à la meilleure façon de se distinguer pour attirer des candidats, mais également à des solutions pour fidéliser leurs salariés et limiter ainsi au maximum les départs.

Or, il est désormais possible pour une entreprise de prendre en charge les intérêts d'emprunt du crédit immobilier de ses salariés. Une mesure qui pourrait donner des idées aux employeurs qui font face à une pénurie de candidats. D'autant plus, qu'auparavant disponible uniquement pour les grandes entreprises, le dispositif est désormais ouvert également aux PME.

Un dispositif fidélisant pour les salariés et attractif pour les candidats

Une proposition à laquelle les candidats et les salariés devraient se montrer sensibles et qui pourrait faire la différence dans un contexte d'inflation et de hausse des taux d'intérêt. En effet, selon le site SeLoger, les taux se sont hissés à 2,20 % en janvier 2023, alors qu'ils étaient en-dessous de 1 % un an auparavant. Les intérêts pèsent de plus en plus lourd dans le budget des emprunteurs. Un tel coup de pouce de l'employeur représente donc une économie non négligeable. D'ailleurs, d'après une étude d'OpinionWay, 60 % des actifs entre 25 et 40 ans se disent prêts à changer d'employeur pour une entreprise qui les aide à financer leur bien.

Le dispositif a également des vertus fidélisantes car si le salarié quitte l'entreprise, il perd la subvention.

Une mesure couteuse pour l'entreprise mais largement compensée

Selon le site SeLoger, de plus en plus employeurs envisagent de se lancer et ainsi soutenir l'accession à la propriété de leurs salariés, en subventionnant les intérêts d'emprunt de leur crédit immobilier. « Généralement, quand vous achetez pour une résidence principale, au bout du 8 ans, vous achetez à nouveau. Donc, je dirais que la durée de fidélisation, elle est au moins de 8 ans, mais pas de 25 ans ! », explique Laurent Permasse, Président de Sofiap (Société financière pour l'accession à la propriété), une filiale de la Banque Postale, qui accompagne les employeurs dans la mise en place de ce type de dispositif.

Des entreprises comme Engie ont déjà sauté le pas. Un salarié d'Engie a par exemple expliqué sur Europe 1 avoir bénéficié d'une aide au financement des intérêts d'emprunt de son logement de 44 m² à Paris et avoir réalisé une économie entre 6.000 et 8.000 euros.

L'entreprise, qui peut prendre en charge tout ou partie des intérêts d'emprunt, paye des charges sociales sur ces intérêts. Si le dispositif est couteux pour l'entreprise, celui-ci semble être largement compensé par l'avantage retiré.