Ces éléments qui ont le plus amélioré nos logements en 50 ans... et ceux que l’on regrette d’avoir perdus

À l’occasion de son demi-siècle, l’association Qualitel s’est penchée sur les améliorations les plus appréciées mais aussi sur les équipements et services disparus durant cette période.

En 50 ans, nos logements et notre façon d’habiter ont bien changé... Alors qu’elle célébrait tout récemment son demi-siècle d’existence, l’association Qualitel qui œuvre pour la certification et la qualité de l’habitat, a voulu en savoir plus sur les évolutions perçues par les Français. Pas moins de 4200 personnes ont été interrogées par Ipsos pour documenter la perception de la qualité de nos logements. Comme on peut s’en douter, le confort de nos habitations a grandement progressé au cours des 50 dernières années. Les progrès les plus appréciés ont globalement trait à l’ isolation : avec 56% des sondés saluant le développement du double-vitrage, devant l’isolation thermique (50%) et l’isolation acoustique (45%).

Mais au-delà de ces diverses améliorations, les sondés ont également été amenés à évoquer leurs regrets sur des évolutions négatives au cours de ces 50 années. Et là, les réponses sont plus inattendues. Pour 21% des sondés, la pire régression concerne... les W.-C. . Au gré des évolutions de normes, surtout pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, les sas et doubles portes ont progressivement disparu si bien que le petit coin s’ouvre directement sur une pièce de vie. Autre recul signalé par 17% des sondés: la disparition progressive des gardiens d’immeubles. «Je suis heureuse de constater l’importance que les Français accordent à leur gardien d’immeuble , souligne Roselyne Conan, directrice générale de l’Agence nationale pour l’information sur le logement. C’est un poste utile et même souvent indispensable.»

Des placards intégrés amèrement regrettés

Un podium des déceptions qui se complète (pour 12% des Français) avec une autre disparition progressive: celle des caves. À noter: parmi les équipements disparus (seulement pour 22% des Français contre 44% pour le concierge ou 36% pour la cave), les placards intégrés ou zones de rangement intégrées suscite le plus de regret. Pas moins de 70% de ceux qui les ont perdus le déplorent (contre 50% de ceux qui sont désormais privés de cave et 40% pour le gardien).

Ce baromètre Qualitel n’a pas oublié de se tourner vers l’avenir, même si sa perception n’est pas si rose que cela. Pas moins de 78 % des 25-34 ans estiment ainsi que dans leur logement, la qualité de vie des futures générations ne sera pas meilleure que la leur quand elles auront leur âge. Un pessimisme qui tient sans doute aussi compte du changement climatique. Lorsque l’on interroge les propriétaires, ils sont 40%, toutes générations confondues, à estimer qu’ils devront effectuer des travaux pour rendre leur logement plus résilient aux aléas climatiques (40 %) et même 48% à estimer qu’ils devront entreprendre des rénovations énergétiques.