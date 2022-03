Ces dix biens cherchent preneur pour moins de 50.000 euros

Acquérir un bien immobilier à moins de 150.000 ou 200.000 € vous semble inenvisageable. Rabattez-vous sur une péniche, un ancien moulin, une place de parking ou un viager à prix cassés.

Studio de 11 mètres carrés à Dijon pour 49.900 €

Un studio de 11 mètres carrés à Dijon (21) peut être le bien idéal pour un investissement locatif également. Proche de la gare, il est bien desservi par les transports en commun. La douche et les W.-C. sont même séparés. L’appartement entièrement rénové et vendu meublé est affiché au prix de 49.900 €, soit 4536 € le mètre carré.

Mobil home de 36m2 à vendre pour 49.000 €

Pour un peu moins de 50.000 €, vous pouvez acquérir un mobil-home de 36 mètres carrés (voir en illustration principale). Celui-ci, à Fréjus, dans le Var (83), prend place sur une parcelle de 129 m2 dans un camping 4 étoiles. Il est notamment composé d’une chambre parentale avec salle d’eau et W.-C. et d’une chambre avec deux lits simples, accompagnée aussi d’une salle d’eau avec W.-C. Ce bien vous offre l’occasion de profiter du complexe aquatique du camping, ouvert 9 mois dans l’année. Vous pouvez fixer vos tarifs pour la location du bien, si vous souhaitez en faire un investissement locatif .

Appartement de 5 pièces idéal pour une colocation affiché au prix de 49.000 €

Cet appartement de 5 pièces à 49.000 €, soit 594 € le mètre carré, peut donner naissance à une colocation. Situé à Saint-Étienne-du-Rouvray (76), en Seine-Maritime, il dispose d’un cellier, de trois chambres, de plusieurs balcons, d’une cave et d’un parking libre. Seule une salle de bain figure dans ce bien mais l’une des trois chambres est dotée d’un point d’eau.

Terrain à vendre à 50.000 €

Autre bien qui s’offre à vous pour un prix abordable, un terrain à bâtir de 8280 m2 pour 50.000 €, soit 6 € du mètre carré, à Ribérac (24), en Dordogne. Constitué de deux parcelles, une de 4700 m2 et l’autre de 3520 m2, il est situé au calme et est pourtant au cœur de toutes les commodités.

Un hangar pour 45.000 €

Un hangar pour stocker ou déposer vos affaires ou bien garer votre voiture, en voilà un où investir 45.000 €, soit 310 € par mètre carré, à 45 minutes de Rennes. D’une surface de 145 mètres carrés, il peut même abriter plusieurs voitures et des cartons de déménagement à la fois.

Parking idéal pour deux véhicules à vendre 49.000 €

Vous n’y avez peut-être pas songé mais une place de parking peut-être un bon investissement. Ce double box , à Lyon, d’une superficie de 32 mètres carrés, peut abriter deux voitures. Il est idéalement situé, pas loin du métro et du tramway. Il est affiché au prix de 49.000 €, avec 280 € de charges par an. La taxe foncière est quant à elle de 300 €/an.

Un viager à 48.525 €

Pourquoi pas acheter un viager occupé de 115 mètres carrés, en Bretagne, à Concarneau. Ce bien cherche preneur pour 48.525 €, soit 422 € par mètre carré seulement. Le prix du logement est moindre, en raison de l’occupation du bien par les actuels propriétaires de 64 et 65 ans. La rente mensuelle est de 126 € par mois. Vous pouvez ainsi acquérir un logement sans recourir à un crédit bancaire.

Péniche motorisée à 45.500 €

Que diriez-vous de faire l’acquisition d’une péniche ? Ce modèle motorisé de 150 mètres carrés date de 1953 et est situé à Vinneuf (89), en Bourgogne-Franche-Comté. La cale de 120 m2 est à aménager. Quant à la timonerie, où s’effectue la navigation, elle mesure 30 mètres carrés environ. Le bien est affiché au prix de 45.500 €, soit 303 euros le mètre carré.

Ancien corps de ferme pour 48.000 €

Il est également possible d’acheter une ferme . Cet ancien corps de ferme de 260 m2, réparti sur deux bâtiments, une ancienne longère de 230 m2 composée d’une partie habitation à rénover, d’une ancienne forge, d’un garage et d’une étable et une petite maison d’habitation de 30 mètres carrés habitable dotée d’une cave. Elle est à vendre au prix de 48.000 €, à Brazey-en-Morvan (21), en Bourgogne-Franche-Comté.

Ancien moulin à vendre pour 44.800 €

Un ancien moulin de 5 pièces, dont 4 chambres, à remettre en état, est en vente à Menet (15), dans le Cantal, pour 44.800 €, soit 498 € le m2. Situé à 1 kilomètre de l’habitation la plus proche, il est composé d’un moulin, d’une grange et d’une remise et n’est pas raccordé à l’eau ni à l’électricité. Un terrain à borner de 2500 mètres carrés environ entoure le moulin.