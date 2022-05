Ces dix biens cherchent preneur pour moins de 1000 € le mètre carré

Non, vous ne rêvez pas, des biens à 450€ ou 600 € le mètre carré existent bel et bien. La preuve en images!

Vous rêvez de devenir propriétaire mais l’envolée des prix immobiliers fait barrage à vos désirs les plus chers? Sachez qu’il est possible d’acquérir un bien à moins de 1000 € le mètre carré, à condition de s’éloigner de grandes villes comme Paris ou d’accepter d’entreprendre des travaux de rafraîchissement.

Une péniche de 185 m² pour 459 € le mètre carré

Une péniche non aménagée composée de deux cales séparées par une cloison amovible cherche propriétaire à Conflans-Sainte-Honorine. À transformer en loft ou en open space par exemple. Le logement du marinier de 25m² avec cuisine américaine équipée, salle d’eau, W.-C., bureau, chambre et buanderie s’ajoute à ces deux cales. Une buanderie est également présente. À acquérir pour 85.000 €.

Maison de 75m² à Argentonnay pour 595 € /m²

Cette maison de 75m² au sein du village d’Argentonnay, dans les Deux-Sèvres (79) avec commerces et services (piscine, bar, restaurant, pôle santé). Elle comprend deux chambres, une terrasse, une cave et est à vendre pour 44.600 €, soit 595 € le mètre carré. La commune a récemment démoli la maison située à gauche de celle-ci ce qui libère de l’espace aux côtés du bien.

Une demeure de 5000 m² pour 580€ par mètre carré

Desservis par la future gare RER Eole, à seulement 20 minutes de la gare Saint-Lazare, ce château et ses quatre dépendances s’étendent sur un terrain de 10 hectares. Une chapelle et des bâtiments annexes complètent ce bien situé dans les Yvelines, à Villennes-sur-Seine, à vendre pour 2.902.500 € (580€/m²). Il est idéal pour accueillir une entreprise non loin de Paris. Parmi les activités tertiaires possibles, une activité commerciale avec ou sans showroom, des activités de fabrication...Des travaux de rénovation sont à prévoir mais uniquement à l’intérieur, le ravalement et la toiture ayant été refaits.

Un immeuble de 690 m² à Mulhouse pour 628 €/m²

Constitué de 6 appartements et d’un local commercial, cet immeuble est idéal pour un investissement locatif. Il pourrait rapporter un loyer total mensuel de 3575 € hors charges par mois. Le rez-de-chaussée comprend le local commercial, le premier étage abrite un cinq pièces, le deuxième étage deux appartements de deux pièces tout comme le troisième étage. Quant au dernier étage, il pourrait abriter un studio. Le bien est en vente au prix de 433.000€, donc 628€ le mètre carré.

Maison de 7 pièces à Cuxac-Cabardès pour 688 € m²

Vous cherchez une résidence secondaire pour vous retrouver en famille, cette maison de village de 144m² est tout à fait appropriée. Le village de Cuxac-Cabardès, en région Occitanie (11), est à 30 minutes de l’aéroport de Carcassonne. Il est même possible de créer deux habitations séparées en cas de famille nombreuse. Un jardin non attenant de 200m² est situé à 60 mètres de la maison, pour organiser des barbecues. À prendre pour 99.000 €.

Un appartement de 176 m² à Saint-Etienne pour 795€ par mètre carré

À Saint-Etienne, en région Auvergne-Rhône-Alpes (42), le prix d’un appartement tourne plutôt autour de 1331 €/m². Il a augmenté de 7% en un an bien qu’il reste encore accessible. Des biens encore moins chers sont disponibles à la vente comme cet appartement en duplex doté au premier étage d’un séjour lumineux de 45 m² avec une cheminée en pierre et des poutres au plafond, d’une cuisine semi-ouverte entièrement équipée et d’une suite parentale de 22m² avec dressing et salle d’eau. Deux autres chambres disposant chacune de sa salle de bain se trouvent à l’étage. Ce bien avec des charges très faibles dues à l’absence d’ascenseur est à prendre pour 140.000 €, soit 795€/m².

Une ancienne gare pour 963€ le mètre carré

Que diriez-vous de vivre dans une ancienne gare réhabilitée en maison d’habitation, à Herbisse, dans l’Aube (10)? Elle abrite non pas un mais deux garages ainsi qu’une cave et un abri de jardin ainsi que 7 chambres. Ce bien à haut potentiel nécessite toutefois des travaux d’isolation notamment. Un grand rafraîchissement est aussi à prévoir.

Une ferme rénovée à 993 €/m²

Une ferme de 140 m² habitable immédiatement, à Vioménil, dans les Vosges (88), ça vous tente? Elle comprend trois chambres et un bureau pouvant faire office de quatrième chambre, une salle de jeux de 22m²et une terrasse de 20m². Datant de 1864, elle a été entièrement rénovée. Ce bien pouvant servir de résidence principale ou de maison de vacances est affiché à 139.000 €, soit 993 €/m². À saisir!

Un appartement de 71 m² pour 999€ le m²

Incroyable mais vrai, ce trois pièces de 71m² est à vendre pour 70.900 €, soit 999 € /m². Ne cherchez pas la faille, il n’y en a pas. Le bien est au dernier étage avec ascenseur et il offre une vue imprenable de Charleville-Mézières, dans les Ardennes (08). La salle de bain est récente et la cuisine est aménagée. Il est également doté de deux chambres et d’une cave en sous-sol. Pas de travaux à prévoir.

Une maison de deux pièces à 1104 € le mètre carré

Cette maison de bourg située à Breuil-Barret, en Vendée (85) dépasse légèrement les 1000 € du mètre carré. Les poutres au plafond la dotent d’un certain cachet. Elle comprend une cuisine ouverte sur un salon séjour de 40m² avec un accès direct à la cour exposée sud. La chambre de 23m² est très spacieuse. Ce bien est à prendre pour 85.000 €.