Ces deux Fort Boyard anglais sont à vendre aux enchères à prix cassé

Proposés sans succès à la vente en lot pour 8 millions de livres il y a cinq ans, ces deux forts maritimes britanniques seront vendus aux enchères avec un prix indicatif d’un million de livres (1,2 million d’euros) chacun.

Un petit air de Fort Boyard à la sauce britannique? Plus circulaires, plus récents (ces constructions ont été achevées en 1880 contre 1857 pour le modèle de Charente-Maritime), ces deux bâtiments militaires seront vendus aux enchères le 18 juin par le réseau immobilier Savills. Ceux qui répondront à l’appel auront l’occasion de s’offrir un rare exemple d’architecture maritime de l’époque victorienne. Connus sous le nom de No Man’s Fort et Spitbank Fort , ces îlots artificiels de granit avaient été voulus par le premier ministre Lord Palmerston en 1865 pour créer une ligne de défense protégeant le chantier naval de Portsmouth tout proche face aux forces de Napoléon III . Ils faisaient partie d’un ensemble de quatre forteresses blindées baptisé Solent Forts.

Achevés en 1880, alors que la menace d’une invasion française n’était plus à l’ordre du jour, ces forts n’ont définitivement perdu leur affectation militaire que dans les années 1950. C’est un homme d’affaires britanniques qui a fait fortune dans la fabrication et la vente de lits, Mike Clare, qui en est tombé amoureux et a investi lourdement pour les transformer tous deux en hôtel insolite. Ils avaient été mis en vente avant la pandémie pour la coquette somme de 8 millions de livres (9,3 millions d’euros) sans trouver preneur à ce prix. Seul un troisième fort de cet ensemble, Horse Sands Fort, a été vendu en 2021 pour 715.000 livres (830.000 euros).

12.000 m² pour les deux forts

Côté prestations, No Man’s Fort développe plus de 9000 m² et dispose de 23 chambres, d’un restaurant, de plusieurs bars, d’un spa et d’un espace de loisirs. Spitbank Fort est sensiblement plus petit avec ses 3000 m² mais peut néanmoins loger et accueillir une soixantaine de personnes et dispose d’une belle cour intérieure, d’un sauna, de cheminées et de terrasses. Si l’accès à ces forts demeure délicat, ils offrent un sacré potentiel en matière d’exploitation touristique. Surtout si l’on peut les acquérir à prix d’ami, avec un prix (certes indicatif) divisé par neuf.