Ces coûteuses formations miracles pour s'enrichir avec l'immobilier

Proposées via les réseaux sociaux, ces formations de coachs en investissement n'offrent que très peu de garanties et coûtent souvent plusieurs milliers d'euros.

Avec les soubresauts de la crise sanitaire, le monde de l'immobilier commence à se poser quelques questions sur la direction que vont prendre les prix dans les mois qui viennent et sur les bonnes stratégies à adopter. Mais il reste une activité qui ne connaît pas le doute ni la crise: celle des coachs en investissement immobilier. Si vous fréquentez le web et les réseaux sociaux, vous êtes sans doute déjà tombés sur ces offres qui promettent de faire de vous un millionnaire grâce à l'immobilier. Elles n'ont cessé de se multiplier ces derniers mois et font miroiter un résultat rapide et généralement sans apport personnel.

En fait, un apport personnel il en faudra bien un. Si ce n'est pas pour payer votre investissement immobilier, ce sera au moins pour régler la formation! Selon une étude menée par l'école en ligne de formation à l'investissement immobilier Realschool, ces formations coûtent en moyenne plus de 2500 euros. En s'appuyant sur un panel de 20 formations destinées aux particuliers parmi les plus importantes du pays, l'étude montre que pour des offres qui totalisent en moyenne 10 à 20 heures de contenus sous forme de vidéos, 85% dépassent les 500 euros et 15% s'envolent même au-delà de 5000 euros. À ce tarif-là, mieux vaut s'enrichir rapidement ou du moins bénéficier de conseils permettant d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros comme le vantent généralement les vidéos de présentation de ces formations. Mais rien n'est moins sûr.

Des hommes sans formation immobilière à 90%

L'étude pointe aussi que 90% des formateurs n'ont aucun diplôme en rapport avec l'immobilier. Ce sont des autodidactes autoproclamés expert sur la base d'un patrimoine revendiqué souvent mirifique, mais dont l'existence n'est pas toujours facile à attester. Une critique de bonne guerre venue d'une école récente qui revendique ses petits prix et son recours à des «professeurs experts diplômés dans leur spécialité (expert-comptable, avocat, agent immobilier...)». Il est vrai que le créneau d'expertise le plus facile à vérifier pour la plupart de ces coachs c'est celui de spécialiste des réseaux sociaux. Ils ont en moyenne plus de 20000 abonnés à leur compte Instagram et ces réseaux sont leur vivier principal de recrutement.

Dernier point à retenir: le secteur reste hyper-masculin puisque 90% des formateurs sont aussi des hommes. En général, ils se présentent comme issus d'un milieu modeste et grâce à leur recette infaillible ils accèdent à la fortune avec le costume, la voiture de luxe et le décor paradisiaque qui vont avec. Alors, êtes-vous prêts à vous lancer dans une formation coûteuse de ce type sans aucune connaissance de sa pertinence ni de son efficacité? La question elle est vite répondue comme dirait JP Fanguin qui vante dans une vidéo célèbre une recette pour s'enrichir (il s'agit en l'occurrence de trading et non d'immobilier mais les ressorts, et les risques, sont rigoureusement les mêmes).