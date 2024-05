Ces bureaux où l’on se sent comme à la maison, mais en mieux

Lorsque le groupe de gestion immobilière Covivio a déplacé son siège social dans cet ensemble de deux immeubles parisiens, il a également voulu que ce soit une vitrine de son savoir-faire.

Donner envie de revenir au bureau, s’y sentir bien et y travailler efficacement, c’est le défi que doivent relever la plupart des entreprises depuis la crise sanitaire. Et certaines y parviennent mieux que d’autres... Et lorsque le travail de la société en question consiste notamment à investir dans des bureaux et à en exploiter, elle est forcément particulièrement impliquée. C’est ainsi que lorsque Covivio (ex-Foncière des Régions) a choisi d’installer son siège européen dans une nouvelle adresse parisienne, non loin de la gare Saint-Lazare, il était essentiel de soigner le bien-être des salariés mais aussi d’en faire une carte de visite où les clients et prospects retrouvent tous les concepts développés par le groupe. D’ailleurs, pour que le lieu soit encore plus ouvert, le groupe en a profité pour installer sur place un centre Wellio, son enseigne de coworking .

C’est sur le quartier de l’Europe que Covivio a jeté son dévolu sur un immeuble qui abritait auparavant un central téléphonique que la foncière avait racheté dans le cadre de l’externalisation du patrimoine de France Télécoms/Orange. Un choix qui présente un double intérêt: «La centralité de la localisation est plus que jamais un élément clé pour les bureaux, rappelle Christophe Kullmann, directeur général de Covivio. Et donner une nouvelle vie à ce site témoigne aussi de notre engagement dans une politique de reconstruction de la ville sur la ville.» D’ailleurs, la vocation de l’immeuble n’a pas été entièrement transformée puisque Orange conserve des locaux sur une partie du rez-de-chaussée, simplement la miniaturisation et les technologies actuelles ont permis de dégager en plus sur cet immeuble 4530 m² de bureaux, 1120 m² d’espaces partagés et 1000 m² carré d’espaces extérieurs végétalisés.

Brique, bois et béton

Baptisé L’Atelier, ce siège fait à peine référence à Covivio (un discret logo sur l’entrée principale) préférant se concentrer sur l’idée d’un lieu de création et de fabrication. Au terme d’une réflexion commune des équipes, toute l’approche de l’immeuble a été structurée autour du concept des «bâtisseurs», en mettant à l’honneur trois matériaux: la brique, le bois et le béton. Ce sont les équipes d’architectes de STUDIOS qui ont travaillé sur l’enveloppe du bâtiment et la maison Sarah Lavoine qui a géré l’architecture intérieure. «Nous voulions retrouver les codes de la maison, tout en créant un lieu véritablement hôtelier» , précise Christophe Kullmann.

Une attention toute particulière a été portée sur le fait de faire communiquer les deux bâtiments en brique rouge (le principal donnant sur la rue de Madrid, le second sur la rue d’Edimbourg) qui jusque-là se tournaient le dos. Une jonction a été réalisée en tirant tout le potentiel d’un local technique qui avait été démoli et qui devient une salle de conférence largement vitrée, agrémentée d’un escalier extérieur monumental qui se prolonge pour créer à l’intérieur une couture entre les deux immeubles. Et si les façades historiques ont été magnifiées, les architectes ne se sont pas privés de profiter de la hauteur sous plafond du dernier étage coiffé de béton depuis les années 70 pour remplacer cet habillage pesant par un voile vitré apportant légèreté et une très agréable luminosité à l’intérieur.

53 places de vélo

Côté intérieur, entre organisation des espaces et décoration, on est bien dans des lieux évoquant la maison ou l’hôtel. Ici, pas de hall d’accueil mais bel et bien un lobby avec son comptoir café et des jeux de cloisons permettant des utilisations variées. Très chic, l’espace bagagerie/conciergerie pour laisser ses affaires ou recevoir ses colis. Sans oublier un espace wellness, une salle dédiée aux sports collectifs et un fitness. La petite reine n’est pas oubliée avec un parking prévu pour 53 vélos (pour 250 collaborateurs Covivio sans oublier les utilisateurs des espaces de coworking) et des compléments appréciables: racks électrifiés et vestiaires/douches. Quant à la demande n°1 des salariés en matière de service sur leur lieu de travail, elle n’a pas été oubliée avec un espace restauration particulièrement soigné. On est vraiment dans une salle de restaurant pouvant se transformer en lieu d’échange informel hors des repas.

Et les espaces de travail dans tout ça? Même si l’atmosphère, la moquette, les objets chinés respirent la maison plus que le bureau, tout a été pensé pour travailler efficacement. Les espaces de réunion sont déclinés dans tous les formats sans oublier des salles de conférence ou des salles projet. Mention spéciale pour la salle du conseil au dernier étage avec son immense table ovale et sa cloison vitrée se prolongeant par des vues sur tout Paris mais qui peut être entièrement opacifiée en actionnant un interrupteur. Effet waouh également avec la salle semi-enterrée entièrement dans des tonalités brun orangé, un espace dédié aux projections et au développement de projets en s’immergeant dans un lieu radicalement différent. Cerise sur le gâteau: le toit-terrasse de l’immeuble a été conçu comme un jardin suspendu entre verdure, bosquets d’arbustes et percées visuelles sur les monuments de Paris.