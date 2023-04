Ces biens en vente sont dotés d’une baignoire, très appréciée des Américains

Malgré des considérations écologiques, certains acquéreurs continuent à plébisciter la baignoire pour son côté relaxant ou pour son aspect pratique quand on a des enfants.

« Il est vrai que la clientèle américaine apprécie beaucoup les baignoires, et si c’est une baignoire avec vue sur la Tour Eiffel c’est le must. La clientèle américaine demande aussi très souvent des toilettes pour les invités dissociées de la salle de bain », affirme Alexis Capron, agent immobilier chez Keller Williams Partners. Quid des Français? « Pour ce qui est des Français, il y a véritablement deux teams: une team baignoire pour son côté détente et praticité avec un enfant en bas âge, et team douche (souvent à l’italienne) pour le côté plus tonifiant », complète-t-il. Selon un sondage réalisé par le site ForumConstruire.com auprès de plus de 1100 internautes en 2018, seuls 15,3% des sondés se contenteraient d’une baignoire seule, contre 26% qui opteraient pour la douche, le restant préférant le confort d’un double équipement. Le Figaro a sélectionné dix biens immobiliers équipés d’une baignoire pour les Français qui aiment se relaxer.

Un appartement avec une splendide salle de bain en marbre à Paris (75) pour 3.150.000 €

Ce bel appartement haussmannien traversant de 180 m² est doté d’une salle de bain et de deux salles d’eau dont une avec toilettes intégrées. La salle de bains tout en marbre gris , du sol aux murs en passant par la baignoire, donne la sensation d’être dans un hôtel.

Une salle de bain contemporaine dans une villa des années 30 à Le Cannet (06) pour 2.310.000 €

Cette ancienne maison bourgeoise des années 30 a été entièrement rénovée et comprend une baignoire design devant un mur vert . La villa a ainsi retrouvé son caractère typique des années 30 avec une pointe de modernité tout en intégrant des équipements modernes: la climatisation, le chauffage par pompe à chaleur.

Une baignoire moderne de couleur noire dans un appartement ancien à Paris pour 1.990.000 €

Cet appartement de 136 m² a su conserver ses éléments anciens et en offre en même temps tout le confort moderne. Sa baignoire couleur noire offre un effet contemporain. La belle hauteur sous plafond ajoute du cachet à ce bien parisien.

Une baignoire et une douche à Neuilly-sur-Seine (92) pour 1.180.000 €

Dans ce grand appartement de 98 m² à Neuilly-sur-Seine (92), c’est le combo gagnant, l’espace nuit regroupe deux chambres et une grande salle de bain avec une douche et une baignoire et même une double vasque. Vous n’avez plus que l’embarras du choix, la douche pour le côté plus écologique ou la baignoire, pour se ressourcer après une journée bien fraîche.

Une baignoire dans un immeuble neuf à Sérignan (34) pour 609.000 à 689.000 €

Une douche consomme moins d’eau qu’un bain (une douche nécessite en moyenne 40 à 60 litres d’eau et une baignoire 120 litres minimum) mais les baignoires continuent d’attirer les acquéreurs. Preuve en est, même les nouvelles constructions comprennent encore des baignoires comme ici à Sérignan.

Une baignoire et une piscine chauffée à Villeneuve-lès-Maguelone (34) pour 769.000 €

Cette villa de 150 m² comprend une salle d’eau, une salle de bain et une piscine chauffée à l’extérieur. Située sur deux niveaux, elle compte quatre chambres et peut donc accueillir du monde. Pas d’attente en perspective pour se préparer le matin grâce à la salle d’eau et à la salle de bain.

Une baignoire balnéo à Chinon (37) pour 750.000 €

Cette propriété de 320 m² comprend 5 chambres, deux salles de bains et deux salles d’eau, presqu’une pièce d’eau par chambre donc. L’une des salles de bain comprend une baignoire balnéo qui promet des instants de relaxation avec ses jets massants. Elle garde toutefois toute son authenticité grâce à ses poutres au plafond.

Une baignoire d’angle dans une salle de bain de 15 m² à Saint-Maurice-le-Vieil (89) pour 544.500 €

Une salle de bains de plus de 15m² avec une baignoire d’angle vous offrira toute la place nécessaire pour vous détendre après une dure journée de labeur. La cuisine est elle aussi très spacieuse, plus de 30m². Le volume semble être le maître mot de cette maison de 282 mètres carrés. Une salle d’eau est également présente près de la piscine avec une douche à l’italienne.

Un bien avec salle de bain et W.-C. indépendant à L’Isle-Adam (95) pour 241.500 €

Ici, les Américains seraient ravis, l’appartement de 66 mètres carrés comprend une salle de bains et des toilettes séparées , pratique pour ne pas se marcher dessus quand on vit à plusieurs. La baignoire dans les tons roses poudrée est apaisante et se fond bien avec le mobilier blanc de la salle de bain.

Une salle de bain en parfait état à Toulouse (31) pour 234.000 €

La salle de bain avec baignoire est en parfait état . Aucuns travaux ne sont à prévoir. Sa couleur noire très moderne donne un effet design. Tout comme le reste de la maison, qui ne nécessite aucun rafraîchissement. Une belle terrasse de 9 m² complète le bien. Alors baignoire ou douche plutôt? « Le critère de recherche d’une baignoire pour nos clients français n’est pas une demande prioritaire, sachant qu’il est facile de réaliser des travaux pour passer d’une douche à une baignoire et inversement alors que la clientèle américaine préfère un bien clé en main sans trop de travaux, car il est compliqué à distance de contrôler les délais et les coûts », conclut Alexis Capron.