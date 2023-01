Ces 5 biens vous aideront à tenir vos bonnes résolutions sportives de 2023

Le mois de janvier est le mois des bonnes résolutions. Pratiquer une activité physique régulière arrive en tête (33% des personnes interrogées), d’après le dernier sondage Ipsos pour la Fédération Fra...

Le mois de janvier est le mois des bonnes résolutions. Pratiquer une activité physique régulière arrive en tête (33% des personnes interrogées), d’après le dernier sondage Ipsos pour la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire. Un moyen pour ne pas oublier trop vite cette bonne intention. Acquérir un bien doté d’un équipement sportif. Voici la sélection du Figaro Immobilier.

Une maison avec son golf privé de 6 trous à Saint-Père-en-Retz (44) pour 1.135.000 €

Cette propriété de 234 m² entièrement rénovée s’étend sur un terrain de plus de 20 hectares. Elle profite ainsi de son propre étang, de sa forêt et même de son golf privé à 6 trous. De quoi s’adonner librement à sa passion sans avoir besoin d’attendre son tour lorsque d’autres golfeurs jouent. Pour le réseau Espaces Atypiques qui propose le bien à la vente, « ce lieu offre un cadre exceptionnel pour les amoureux de nature ». Effectivement, d’après l’analyse du réseau immobilier de luxe Barnes , « la proximité immédiate d’un golf est la garantie de profiter chaque jour d’un cadre verdoyant entretenu à la perfection » et sans avoir besoin de passer la tondeuse soi-même. De plus, un golf est un « espace sécurisé », offrant « une grande tranquillité ».

Une villa avec salle de sport à Mougins (06) pour 5.250.000 €

Si vous craignez que votre bonne résolution s’essouffle par paresse de sortir de chez vous, vous pourrez trouver dans cette villa moderne de 500 m² une salle de sport. V élo d’appartement, tapis roulant, rameur , vous pourrez installer tout le matériel nécessaire pour perdre les kilos en trop dus au réveillon de Noël. Pour ceux qui préfèrent les sports aquatiques, une grande piscine est également accessible. Et après l’effort, le réconfort à la salle de cinéma, dans la salle de jeux ou au sauna que compte cette belle maison.

Une patinoire intérieure de hockey dans une villa au Québec, pour 9.900.000$ (6.582.000 €)

Cette résidence contemporaine ultra-spacieuse, avec ses 26 pièces, comprend au deuxième étage une patinoire de hockey avec un plancher de glace synthétique, très lumineuse grâce à ses grandes vitres. De quoi observer votre enfant s’entraîner sans craindre qu’il ne lui arrive quoi que ce soit. Il y aurait également de l’espace pour une piscine sur le terrain de 895 m². Au troisième étage, une salle de jeux dotée d’un billard constitue le petit plus de cette belle villa.

Une carrière équestre dans une belle propriété près de Fontainebleau (77) pour 2.438.000 €

En Seine-et-Marne, cette maison de 240 m² qui s’étend sur 34 hectares offre une partie équestre . On trouve notamment une carrière de 3000 m² en sable provenant de Fontainebleau pour les passionnés d’équitation mais aussi 23 boxes, une sellerie, deux hangars. Cette partie est également dotée de deux logements de fonction: un studio et un appartement de deux pièces. Les 34 hectares de terrain disposent de 10 hectares de bois et 24 hectares de prairie. Du matériel est également compris dans la vente comme un camion pour transporter des chevaux, un van, deux tracteurs...

Un demi-terrain de football en Thaïlande pour 699.000 €

La Coupe du monde est bel et bien terminée mais vous pouvez passer à l’action vous-même en jouant sur un terrain de football privé approuvé par la Fifa (Fédération internationale de football), dans une villa de 465 m². Ce mini terrain permet de jouer à 5 personnes, de jour comme de nuit, grâce aux projecteurs qui l’entourent. Les murs de cet espace de jeu comportent des graffitis originaux. L’espace ouvert gazonné de 18 x 38 mètres peut également servir de lieu pour les anniversaires ou les mariages. Dans la salle à manger, vous pourrez même retrouver des dossiers de chaises signés par des joueurs tels que Pelé, Maradona et Beckham. À vos maillots!