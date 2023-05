Ces 3 raisons qui ont poussé Beyoncé à débourser 200 millions pour une villa

Beyoncé et Jay-Z n’ont pas hésité à débourser 200 millions de dollars pour acquérir une villa en Californie. Ce prix exorbitant est-il justifié?

Beyoncé et Jay-Z s’offrent une propriété exceptionnelle, de près de 3000 mètres carrés, à Malibu, en Californie, pour 200 millions de dollars (185 millions d’euros). Il s’agit de la villa la plus chère de Californie, dépassant le record qui était de 177 millions de dollars, en 2021. C’est également la deuxième transaction immobilière la plus chère du pays, la plus vertigineuse étant de 238 millions de dollars pour un appartement à New York, selon TMZ. Le prix de vente du bien était encore plus élevé: près de 300 millions de dollars, soit 277 millions d’euros. Mais comment expliquer cette somme faramineuse à 9 chiffres?

Un architecte de renom

C’est Tadao Ando, le célèbre architecte japonais, qui a conçu cette villa. Il est notamment à l’origine de la Bourse de commerce Pinault Collection, en collaboration avec trois autres architectes, mais aussi du musée d’art moderne de Fort Worth aux États-Unis et de la maison que le rappeur Kanye West a achetée à Malibu. Tadao Ando a reçu le prix Pritzker d’architecture en 1995 pour ses œuvres impressionnantes.

Un illustre propriétaire

La maison au style épuré, tout en béton, a été construite pour William Bell, l’un des plus grands collectionneurs d’art du monde. William et Lee Phillip Bell ont créé Les feux de l’amour et Amour, gloire et beauté. La maison a été créée de toutes pièces pour abriter sa collection d’art.

Une vue à 360 degrés

Autre atout, et pas des moindres, la villa offre une vue imprenable sur l’océan Pacifique, dans la baie de Paradise Cove, surnommée la baie des milliardaires. Une vue mer, due à sa position au sommet de Malibu, qui n’a pas de prix. De plus les 3000 mètres carrés permettront aux trois enfants du couple de profiter d’un grand espace. Une belle piscine extérieure avec vue mer vient compléter le bien.

Ce n’est pas la seule folie que s’est offerte le couple. En 2017, il a fait l’acquisition du manoir Bel-Air pour 88 millions de dollars. Rien à voir avec la somme mirobolante qu’il vient de dépenser cependant.