Ces 3 bonnes nouvelles qui prouvent que les banques accordent plus volontiers des crédits

Les signaux positifs s’enchaînent pour les futurs acheteurs désireux d’obtenir un crédit immobilier.

Avec le début du printemps, le marché immobilier est-il en train de se relancer? Les prix baissent et côté crédit, les premiers signaux positifs se multiplient. « Les prospects et les dossiers instruits sont en forte hausse en ce début d’année par rapport à la fin d’année dernière », confirme Pierre-Étienne Beuvelet, directeur général d’IN&FI Crédits, réseau de courtiers. La baisse des taux de crédit n’y est évidemment pas étrangère. Sur 20 ans, le taux moyen est légèrement inférieur à 4% (contre 4,5% en fin d’année dernière) mais les meilleurs dossiers peuvent espérer décrocher 3,4%. Sur 25 ans, les taux s’échelonnent entre 3,6% et 4,1%. « Pour la première fois, nous passons sous la barre de 4% sur 25 ans , souligne Maël Bernier, de Meilleurtaux. C’est un symbole fort d’autant que les banques sont prêtes à faire des efforts au-delà des barèmes (taux de crédit avant négociation) affichés. » En seulement quatre mois, le pouvoir d’achat des ménages a grimpé de 15.000 euros (pour un emprunt de 200.000 euros). On est loin des 60.000 à 70.000 euros qu’ils ont perdus depuis l’envolée des taux (de 1% à 4,5%) mais ce gain est loin d’être négligeable sur une aussi courte durée.

À cette baisse des taux, s’ajoute une autre bonne nouvelle: les banques ont adouci leurs exigences. « Les banques sont très volontaires car elles ne veulent pas laisser passer des opportunités, quitte à avoir «trop» de dossiers », explique Cécile Roquelaure, directrice d’études d’Empruntis, courtier en crédit immobilier. L’apport personnel exigé reste certes élevé - autour de 66.000 euros en moyenne, selon le courtier Eloa, soit un taux d’apport d’environ 20% - mais il a reculé de 20.000 euros depuis le début de l’année. Pour les primo-accédants, qui ont pris de plein fouet le resserrement du crédit, la baisse s’élève à 23.000 euros sur la même période.

Les investisseurs, grands gagnants

Et ce n’est pas tout. Un autre chiffre, moins parlant pour le grand public mais tout aussi concernant pour les investisseurs, ne cesse de grimper depuis cet été. Il s’agit des prêts «non conformes». Dit autrement, ce sont les prêts qui dérogent aux règles imposées par les autorités financières (pas plus de 35% de taux d’endettement et de 25 ans pour la durée d’emprunt). Leur part ne doit pas dépasser les 20% de leur production annuelle de crédits. Or, ces derniers mois, ce chiffre peinait à dépasser les 14%. Les banques étaient ainsi accusées, notamment par la Banque de France, de ne pas accorder assez de prêts. « Cette poche dérogatoire est une usine à gaz! Nous n’y comprenons rien », lâche le banquier d’un grand réseau.

Pour y remédier, les critères ont été simplifiés et la part de dossiers dérogatoires est passée de 13,8% en août 2023 à 15,9% en décembre, selon la Banque de France (voir ci-dessous) . En décembre, ce sont environ 9000 dossiers qui ont bénéficié de cette nouvelle «générosité» des banques. « Les grands gagnants sont les investisseurs locatifs , souligne Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer. 18,5% des prêts qui leur ont été accordés en décembre, étaient non conformes (taux d’endettement supérieur à 35%) contre 13,6% en mai. » Une bonne nouvelle pour les locataires qui peinent à se loger, faute d’offres. A contrario, les primo-accédants bénéficient peu de ces assouplissements: la part de prêts hors critères n’a grimpé que d’un point en un an (9,8% en janvier 2023 contre 10,7% en décembre 2023). « Les primo-accédants, qui s’endettent à plus de 35% (de leurs revenus) sont de plus en plus rares », souligne Sandrine Allonier. Pour concrétiser leur projet, beaucoup espèrent des baisses de prix et de taux encore plus fortes.