Ce village méconnu de l’Île de Ré qui attire aussi des acheteurs immobiliers

Au nord de l’île, Saint-Clément, petit village de 700 âmes, arrive à tirer son épingle du jeu, face aux communes plus renommées.

L’Île de Ré est une destination incontournable pour ceux qui souhaitent s’offrir une résidence secondaire. Le dernier classement du Figaro l’a encore prouvé: la quatrième plus grande île de France métropolitaine, où vivent 15.000 habitants à l’année et « 150.000 l’été », glisse un agent immobilier, a placé trois communes dans le top 15. On y retrouve La Flotte, Le Bois-Plage-en-Ré mais aussi Saint-Martin-de-Ré, petite ville d’à peine plus de 2000 habitants qui séduit une clientèle internationale. « À Saint-Martin, les prix de l’immobilier s’échelonnent entre 8000 et 10.000 euros le m². Nous avons réalisé des ventes record à 4-5 millions d’euros », souligne Vincent Petit, directeur des agences La Rochelle et Île de Ré de Sotheby’s. Des prix inabordables pour les locaux mais aussi pour des non résidents français qui n’hésitent pas à prospecter ailleurs sur l’île.

Sur l’Île de Ré, les villes de 1000 à 2000 habitants ont la cote. Mais pas que. Même les petits villages séduisent les acheteurs immobiliers. C’est le cas de Loix et ses espaces naturels à l’est de l’Île, de La Noue et ses belles plages dans le sud, ou encore de Rivedoux toujours dans le sud, où les Rochelais, qui peuvent rejoindre cette ville en 15-20 minutes en voiture, n’hésitent pas à installer leur résidence principale. Tout au nord, Saint-Clément-des-Baleines, au nord (voir la carte ci-dessous), a également la cote. Cette commune où résident à peine 700 âmes, gagne à se faire connaitre. Et cela se ressent dans les prix de l’immobilier: +31,5% en 5 ans, selon Meilleurs Agents. Plus modérée, cette hausse se maintient aujourd’hui, à contre-courant d’un marché national en baisse: +2,6% sur 3 mois et +0,9% sur 1 mois. Ce n’était pourtant pas gagné.

Une Île «moins showbiz»

Coincée entre les rénommés Ars-en-Ré et Les Portes-en-Ré, Saint-Clément, connue pour l’agriculture, la pêche et l’ostréiculture, a longtemps été délaissée pour son profil trop rural. Aujourd’hui, à l’instar de beaucoup de villes/villages à la campagne, elle a pris sa revanche. « Ce profil, à l’écart de la foule estivale, plait à des acheteurs qui ont besoin d’authenticité et de nature» , explique Vincent Petit qui décrit un village composé « de plusieurs hameaux, d’un centre bourg avec ses commerces et ses marchés et de bâtis villageois d’une centaine de m² , en R+1 avec cour ». Ce terme a d’ailleurs donné son nom aux habitants de Saint-Clément baptisés les Villageois et les Villageoises. Des résidents qui peuvent également profiter de la réserve naturelle de Lilleau des Niges et ses 121 hectares pour se promener à velo. Sans oublier son fameux Phare des Baleines, bien connu des touristes.

Ajoutez à cela des prix immobiliers moins chers: comptez autour de 6600 euros le m² selon Meilleurs Agents contre un peu moins de 8000 euros pour Ars et plus de 10.000 euros pour Les Portes. Des tarifs malgré tout élevés qui obligent de plus en plus d’habitants locaux à s’excentrer ou à quitter l’Île. « Il ne faut pas oublIer que l’Île de Ré est avant tout un territoIre rural, très pauvre historiquement malgré ses beaux bâtiments du 18e sIècle , soulIgne Vincent Petit qui exerce sur le territoire depuis plus de 15 ans. Ses habitants aiment l’Île pour ce qu’elle est: la nature, la pêche et les marées. L’Île est moins «showbiz» aujourd’hui .»