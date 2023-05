Ce testament vieux de 274 ans a fait capoter ce projet immobilier

Le Centre communal d’action sociale de Quimper, en Bretagne, devait être remplacé par une résidence de standing, mais c’était sans compter le testament d’une veuve de 1749.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Quimper, dans Le Finistère (29), devait laisser place à une résidence de standing, mais un document datant de 1749 empêche la réalisation de ce projet immobilier . Comment un papier vieux de 274 ans peut-il bloquer l’avancée du projet? Avant d’être un CCAS, le bâtiment était une maison de charité appartenant à une riche veuve, Agnès Pérard de Kersula. Celle-ci s’est investie dans l’aide aux plus démunis et a notamment fait venir à Quimper la congrégation des filles du Saint-Esprit qui visitait les pauvres à leur domicile, hébergée au CCAS. La riche veuve a légué la maison de charité à la commune en précisant que « la donation est faite pour le soulagement des pauvres, des malades …. sans que sous quelque prétexte que ce soit, les revenus puissent être employés à autre usage qu’au soulagement des pauvres », comme le relate France 3 .

Le legs respecté

Or, la précédente municipalité a décidé il y a quelques années de vendre le Centre communal d’action sociale de Quimper à des promoteurs immobiliers. Ceux-ci devaient le transformer en une résidence de standing composée de 26 logements. Seul hic, la fameuse clause du legs, dont l’original a disparu mais dont la transcription de 1898 existe encore aux Archives municipales. « L’ancienne municipalité devait interroger le legs et obtenir sa nullité pour que le projet puisse se faire », explique Matthieu Stervinou, adjoint chargé de la solidarité et des handicaps au sein de la nouvelle majorité, de gauche. La ville a donc saisi le tribunal. Coup de théâtre, la justice a décidé que le legs devait être respecté et a ainsi contrarié le projet. Le désir de la veuve sera donc suivi à la lettre.

Une décision qui surprend la nouvelle municipalité de gauche qui a hérité du dossier et qui préparait le déménagement du CCAS d’ici février 2026. « Nous sommes très heureux de cette décision. On s’était opposé à l’époque au déménagement du CCAS par respect de l’Histoire et parce qu’il est important qu’il reste en centre-ville pour une question d’accessibilité aux personnes qui ont en besoin », réagit Matthieu Stervinou auprès du Figaro . La majorité actuelle ne fera donc pas appel de la décision. Les bénéficiaires aussi se réjouissent que le CCAS demeure en centre-ville. Il ne déménagera donc pas hors du centre-ville et ne rejoindra pas un ancien Ehpad réhabilité en hôtel des solidarités, comme c’était prévu. Sauvé par un simple papier donc. « La veuve veille sur ses terres », conclut l’adjoint aux solidarités à Quimper.