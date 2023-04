Ce surprenant château d’eau suédois transformé en maison est à vendre

Cette habitation pour le moins atypique située à proximité de Stockholm est sur le marché pour 1,75 million d’euros.

Pour une fois, l’appellation «atypique» n’est pas galvaudée. Pour les chasseurs d’immobilier en quête d’un logement qui ne ressemble pas aux autres, qui n’ont pas froid aux yeux et, globalement, pas froid tout court, pourquoi ne pas mettre le cap sur la région de Stockholm. À 30 kilomètres de la capitale, ils pourront trouver l’ancien château d’eau de Vaxholm, proposé à la vente par le réseau immobilier Christie’s international real estate , pour la somme rondelette de 19,75 millions de couronnes suédoises (soit 1,75 million d’euros).

L’avantage de cette bâtisse, c’est qu’elle allie l’aspect étrange propre aux châteaux d’eau mais avec des matériaux et un design global plus chaleureux. Cette structure cylindrique remonte à 1923 et a été construite par l’architecte suédois Cyrillus Johansson, auquel on doit également le musée du comté de Värmland. Il a opté pour une structure cylindrique industrielle en brique rouge, qui évoque quelque peu un gâteau de mariage. L’ensemble est agrémenté d’un observatoire habillé de cuivre, sans oublier une girouette, réalisée par le sculpteur suédois Aron Sandberg.

Sauna au sommet

Comme le précise le site The Spaces , l’endroit a rempli sa fonction de château d’eau pendant une cinquantaine d’années avant d’être mis hors service. C’est l’actuel propriétaire qui a acheté les lieux en 2000, avant de se lancer dans d’importants travaux de transformation. C’est ainsi que le bâtiment de trois étages dispose aujourd’hui de 4 chambres, 4 salles de bains, une cuisine et des espaces de vie généreux sans oublier l’incontournable sauna suédois. Il est d’ailleurs situé au dernier étage avec des vues imprenables sur les autres îles de l’archipel de Stockholm.

Et dans cette propriété qui ne manque pas de ressources, on trouve également un atelier d’artiste, un studio indépendant et la possibilité de transformer une ancienne cuve d’eau en piscine. Par ailleurs, le sommet du château d’eau est actuellement équipé d’antennes téléphoniques générant près de 27.000 euros de revenus annuels pour la location de l’espace. Aux futurs propriétaires de voir s’ils souhaitent prolonger ce contrat.