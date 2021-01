Ce que le desserrement du crédit immobilier peut vous faire gagner

Exemples chiffrés des marges de manœuvre rendues possibles par l'allongement de la durée des crédits et l'augmentation du taux d'effort.

À défaut d'une révolution, les assouplissements apportés en décembre dernier par le Haut conseil de sécurité financière (HCSF) aux conditions d'attribution des crédits immobiliers, peuvent représenter un vrai bol d'oxygène pour certains emprunteurs. Une mesure attendue par les professionnels du crédit qui ont tous constaté en 2020 que le resserrement des conditions d'octroi de crédit avait empêché de financer bon nombre de projets, surtout chez les profils les moins favorisés.

Le réseau Artémis Courtage n'a pas fait exception à la règle comme en atteste le bilan de son activité l'an passé. Si son année s'achève par une belle performance avec le maintien du volume de crédits attribués (+0,5% actuellement sans tenir compte des chiffres de décembre) malgré la crise sanitaire, les profils et les prêts accordés ont sensiblement changé. Le revenu annuel des ménages décrochant un crédit a ainsi bondi de 14% par rapport à 2019 pendant que le montant d'apport moyen progressait de 17%.

Plus précisément sur la typologie des emprunteurs, Artémis souligne qu'en 2020, 36% de ses emprunteurs disposaient d'un revenu situé entre 25.000 et 49.000 euros contre 30% en 2019. Et du côté des revenus plus faibles, les ménages qui doivent compter sur moins de 25.000 euros par an sont passés de 65% en 2019 à 57% en 2020.

Jusqu'à 50.000 euros supplémentaires

Des chiffres qui incitent à vérifier ce que les récentes mesures du HCSF permettent de gagner. Et ainsi voir dans quelles mesures, des profils en difficulté pourraient gagner en solvabilité. Selon les calculs d'Artémis Courtage, en s'appuyant sur un crédit sur 25 ans à 1,3%, un célibataire disposant de 3000 euros par mois peut emprunter près de 13.000 euros supplémentaires s'il achète de l'immobilier ancien. En effet, le passage du taux d'effort maximal de 33 à 35% lui permet désormais d'emprunter 268.812 euros à raison d'une mensualité de 1050 euros contre 256. 011 euros avec 1000 euros de mensualité auparavant.

Le même célibataire pourra même compter sur 30.362 euros de plus s'il s'intéresse à l'immobilier neuf. En plus de l'augmentation du taux d'effort, il peut en effet allonger son crédit de 2 ans passant de 25 à 27 ans grâce aux 2 ans maximum de différé d'amortissement. La somme empruntable passe ici de 238.450 euros à 268.812 euros.

Dans le cas d'un couple de 35 ans avec 2 enfants disposant de 5000 euros de revenu mensuel, les gains sont encore plus substantiels. Dans l'ancien (avec un prêt de 25 ans à 1,3%), la somme empruntable bondit de 21.000 euros pour passer de 426.771 à 448.020 euros. L'augmentation du taux d'effort de 33 à 35% permet en effet de faire passer la mensualité de 1167 euros à 1750 euros. Et si ce même ménage souhaite financer un projet dans le neuf, sa marge de manœuvre peut grimper jusqu'à 50.000 euros (en combinant taux d'effort à 35% et prêt sur 27 ans).