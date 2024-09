Ce propriétaire ne peut pas rentrer chez lui car il serait une menace pour les squatteurs

Après avoir autorisé des sans-abri à occuper son garage, un propriétaire américain s’est vu interdire par la justice de s’approcher à moins de 150 mètres de son appartement.

Il n’y a pas qu’en France qu’on protège parfois de manière incompréhensible les squatteurs . Au pays de l’oncle Sam, il arrive aussi que des situations parfaitement illégales bénéficient d’une protection accordée par la justice. C’est ce qui s’est passé du côté de Louisville dans le Kentucky où un propriétaire s’est vu interdire de s’approcher de sa maison à moins de 150 mètres. Son tort? Avoir laissé un couple de connaissances sans abri utiliser son garage le temps que leur situation s’améliore. Sauf que l’installation s’est éternisée et que le dépannage amical a progressivement viré au squat...

Comme le rapporte le New York Post , le propriétaire Daniel Toma a commencé à s’inquiéter lorsqu’il a vu que le couple avait installé des matelas dans le garage et commençait à recevoir du courrier à son adresse. Et pour compléter le tout, ils se seraient fait installer le câble et auraient changé les serrures du garage. À partir de là, il a commencé à s’activer pour que ses «anciens amis» quittent les lieux. Il a notamment rédigé un faux avis d’expulsion sous 30 jours. Mal lui en a pris, car après une altercation, les squatteurs ont décidé de porter l’affaire sur le terrain judiciaire.

Le propriétaire assimilé à un colocataire

C’est ainsi que la justice américaine s’est penchée sur l’affaire, décrivant Daniel Toma comme un «colocataire» («roommate»), ignorant visiblement qu’il est le propriétaire des lieux, et lui interdisant de s’approcher à moins de 150 mètres des lieux. Selon l’un des squatteurs, un accord les liait au propriétaire: ils entretiennent les lieux en échange d’un droit à se maintenir sur place. Une information démentie par Daniel Toma. Selon les dernières informations du site Wave, l’un des deux squatteurs a quitté les lieux mais la situation de sa conjointe est encore confuse . Et le propriétaire doit toujours faire lever par la justice l’interdiction de s’approcher de chez lui.