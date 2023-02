Ce propriétaire demande une lettre de motivation aux locataires candidats

En plus des justificatifs d’identité et des bulletins de salaire, ce propriétaire demande une lettre de motivation afin de tisser une relation de confiance avec le locataire.

Entre les risques de dégradations de biens et d’impayés de loyer , les propriétaires réfléchissent à deux fois avant de mettre leur bien en location. Et souvent, les relations entre les propriétaires et les locataires se tendent. Un propriétaire, en plus des pièces justificatives classiques, telles que les justificatifs d’identité ou les bulletins de salaire, a choisi d’exiger aussi une « lettre de présentation et de motivation », dans une annonce diffusée sur Leboncoin. « Je ne veux pas louer à n’importe qui. Cette lettre est un critère qui m’est propre. Libre aux candidats de ne pas postuler », répond-t-il au Figaro . Sa demande de lettre de motivation pour un studio de 18 m² à presque 500 € de loyer à Bordeaux n’a pas manqué de faire réagir la toile.

« Depuis quand les propriétaires demandent une lettre de MOTIVATION pour louer un studio? On pète les plombs dans ce pays, il se passe quoi? », peut-on lire sur Twitter, ou « Analyses d’urine et IRM, c’est la prochaine étape » ou encore « je suis très motivé à ne pas recevoir de la pluie sur le visage quand il pleut ». Un autre internaute fournit même un exemple ironique de lettre de motivation: « Voici un modèle au besoin: «Madame, Monsieur, Actuellement en recherche d’appartement, je me permets de candidater à votre offre pour le studio de [adresse du bien]. Locataire avec 4 ans d’expérience, j’ai développé de solide compétence en paiement de loyer. »

Voir les qualités humaines du locataire

Ce critère a notamment découragé une candidate locataire âgée de 22 ans, qui a décidé de ne pas visiter le bien. « Ça lui a sapé le moral avec son CDI dans la vente et sa garantie Visale elle galère déjà beaucoup alors c’était le pompon », répond sa grande sœur. Mais le propriétaire ne voit pas la lettre de motivation comme un obstacle supplémentaire au locataire. « Je pars du principe que les «dossiers» exigibles aux locataires ne permettent à aucun moment de savoir qui est la personne et qu’une relation de confiance doit se nouer. Je trouve que la lettre est une opportunité pour le locataire potentiel de parler de lui, de sa situation et de ses projets. Il peut prendre le temps de développer des arguments qui peuvent peser », justifie-t-il.

À dossier égal, face à deux candidats ayant des revenus similaires, la lettre permet de préjuger des qualités humaines du candidat, selon lui, alors que « le critère de solvabilité est important mais il est froid ». Il assure même avoir pris l’initiative d’envoyer des lettres de motivation lorsqu’il souhaitait louer des appartements. La lettre de motivation n’a pas l’air d’être un frein aux yeux des locataires puisque l’annonce a été supprimée au bout de 24h, le propriétaire ayant reçu 30 demandes en l’espace de deux heures seulement.