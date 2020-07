Ce pont chinois a eu droit à une rénovation haute en couleur

Pour mettre en valeur cette passerelle piétonne offrant de belles vues sur Shanghai, les architectes ont opté pour des teintes très vives.

New York a sa High Line, promenade piétonne à succès, Shanghai tient désormais sa «high loop» (boucle haute). Le cabinet international basé à Shanghai 100architects s'est occupé de cette rénovation d'une passerelle piétonne emblématique de la ville, installée en 1997. Le pont avait déjà été rénové une première fois en 2009, pour permettre un accès supplémentaire aux petits véhicules, tels que vélos et scooters, pour améliorer les circulations douces. Mais malgré tout, cette belle plateforme surélevée s'étendant sur 1 kilomètre et offrant des vues intéressantes de l'un des quartiers les plus représentatifs de la ville, n'avait pas le succès qu'elle méritait.

Pour attirer les regards et le public, 100architects a voulu transformer le pont en un parc surélevé et mouvementé traversant la ville, permettant aux passants de vivre une expérience unique à travers l'une des zones les plus denses de Shanghai. Et en plus des installations et équipements, l'asphalte gris a cédé la place à des couleurs vives et joyeuses,attirant tous les regards. Mais ici, les couleurs ont aussi un sens: la voie droite couleur citron vert définit la voie rapide pour les vélos et les motos, un chemin sinueux en magenta a été créé de la sorte pour ralentir la circulation des piétons. Une invitation à flâner et à profiter du paysage.

Quant au bleu cyan apaisant, il définit les espaces où l'on peut s'arrêter et rester, rencontrer les autres et socialiser. Des terrasses panoramiques aux places de pique-nique, en passant par les espaces lounge ou les mini-amphithéâtres, c'est dans ces poches bleues que se trouve tout le mobilier urbain jaune vif. Et pour compléter tout cela, de nouvelles jardinières de verdure ont été introduites, soit en tant qu'éléments purement décoratifs, soit en tant que séparations entre la piste rapide et le chemin piétonnier.

Et pour éviter que toutes les fonctions et utilisations de ce pont ne soient prévues à l'avance, de nombreux espaces bleus ont été laissés entièrement vides pour permettre aux utilisateurs d'inventer leur usage: activités temporaires, lieux de marchés nocturnes, etc. Une intervention architecturale tout en douceur (malgré les couleurs vives) où rien ne change dans la structure mais où le mobilier et la couleur devraient faciliter l'usage de cet équipement et doper sa popularité.