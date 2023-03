Ce pont à bascule étonnant franchit une rivière londonienne

Le système d’ouverture manuelle et non automatique confère un charme à ce pont pourtant moderne.

Un pont qui se rétracte grâce à une série de manivelles? Ce système étonnant, presque moyenâgeux, qui ne fait pas appel à de l’électricité, vient de voir le jour sur la rivière Lea dans l’est de Londres. Il est notamment plus pratique qu’un pont fixe pour faire place aux bateaux qui circulent sous la structure. Le pont se tourne le long des bords du canal grâce à des leviers actionnables à la main.

Des câbles sont enroulés autour des bords de la passerelle baptisée Cody Dock Rollling Bridge ce qui permet de la déplacer à 180 degrés et de la faire tourner sur son axe. Pour ne pas créer un déséquilibre, de l’acier et du béton sont disséminés à l’intérieur des bordures carrées du pont de 13 tonnes.

Ce serait le premier pont du genre, selon l’architecte, Thomas Randall-Page . Il s’inspire des mécanismes simples du design industriel victorien, avec ses bords dentelés et ses engrenages en acier. La passerelle mobile rappelle aussi les ponts-levis qui se lèvent et s’abaissent. « Utilisant de l’acier patinable et du chêne courbé à la vapeur à l’état brut non traité, l’esthétique est davantage influencée par le passé maritime et de construction navale de la région, dont les traces sont disséminées dans toute la région », précise l’architecte qui associe ainsi sa création à une « écluse de canal ». Cet objet est aussi la concrétisation de la fascination de Thomas Randall-Page pour le mouvement et son aspect ludique.

Une réparation plus simple en cas de panne

Mais pourquoi un usage manuel à notre époque où tout (ou presque) fonctionne de manière automatique? Pour l’architecte Thomas Randall-Page, ce contrôle manuel est un moyen de s’assurer que le pont en acier et en chêne soit plus facilement réparé en cas de dysfonctionnement . Les opérateurs n’auront pas besoin de recourir à des « capteurs complexes », souligne-t-il auprès du magazine Dezeen . Le système n’utilise effectivement pas de source d’énergie externe. Seul bémol, une ouverture manuelle prend plus de temps mais le quai n’est pas amené à ouvrir tous les jours, seulement une fois par semaine, ce qui est moins contraignant. Il traverse un chenal du quai Cody utilisé pour des amarrages permanents de bateaux.