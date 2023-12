Ce petit immeuble parisien en bois est signé d’une star japonaise de l’architecture

Le Japonais Kengo Kuma, auteur du stade olympique de Tokyo, a signé ce petit ensemble de 11 logements pour le compte d’un promoteur français.

Au détour du passage de Crimée, dans le 19e arrondissement de Paris, cette façade en bois de châtaignier avec ses ondulations et ses ouvertures asymétriques sort clairement du lot. Il faut dire que l’histoire de ce petit immeuble de 480 m² sort de l’ordinaire. Tout d’abord, parce que ce sont les voisins de l’immeuble d’à côté qui sont allé chercher le promoteur REI Habitat pour qu’il vienne construire sur cette parcelle très réduite de 225 m² qui appartenait à la copropriété. Cette dernière devait en effet financer de gros travaux de réhabilitation et comptait le faire en vendant ce terrain à un promoteur spécialisé dans la construction bois, histoire que la cour intérieure ne donne pas sur du béton.

REI Habitat, qui se présente comme un pionnier de ce secteur où la société œuvre depuis 15 ans, a ainsi été retenu. Fan d’architecture japonaise, une nation en pointe sur la mise en œuvre, le président fondateur du promoteur, Paul Jarquin s’est mis à rêver en prenant au mot Kengo Kuma , star internationale de sa discipline. «Au cours d’une conférence donnée au Pavillon de l’Arsenal, Kengo Kuma soulignait son goût pour l’alternance de très grands et de très petits projets, explique-t-il, alors je me suis lancé.» Chiche! Après le stade national de Tokyo, la Cité des arts et de la culture de Besançon ou le nouveau musée Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt, pourquoi pas cet ensemble compact de 11 logements parisien?

Une façade façon origami

L’architecte tient parole et une fois que le promoteur a eu confirmation que Kengo Kuma pourrait adapter son travail au système constructif que REI met en œuvre (noyau central en béton pour la cage d’escalier, planchers et solives bois, murs à ossature bois), le chantier a pu être lancé. C’est ainsi qu’est né Yama Tani (« origami » ou «relief montagneux» en japonais), un immeuble mêlant des appartements du T1 au T4 sur 3 niveaux + 1 dédié aux terrasses privatives des deux duplex. L’immeuble tire son nom de sa façade sculptée en bois de châtaigner selon la volonté de l’architecte (le reste de l’immeuble est Douglas), évoquant les célèbres pliages.

Si le choix des essences de bois n’a posé aucun problème, le coup de crayon de l’artiste a quant à lui été plus délicat à mettre en œuvre. Même si rien dans la façade n’est amovible, l’ajustement des lattes avec le mouvement voulu a été long et complexe. Et si l’effet visuel est parfaitement réussi de l’extérieur, cette façade atypique réduit sensiblement la luminosité de l’intérieur des logements. Mais il est vrai qu’elle garantit une meilleure intimité, sachant que les voisins d’en face sont très proches.

Côté chiffre, le promoteur annonce un coût de construction de 4000 €/m² et commercialise ses logements autour de 9500 €/m². Il lui en reste d’ailleurs toujours deux à vendre, l’un d’entre eux ayant connu 3 refus de prêts successifs pour les acquéreurs potentiels. Nicolas Michalet, lui, n’a pas eu cette malchance et occupe depuis peu un logement de 45 m² avec sa loggia de 5 m². Et il a déjà eu le temps d’en mesurer toutes les qualités et les quelques défauts. «Je ne cherchais pas spécialement du neuf, en me disant que ce serait trop cher, mais c’est mon conjoint d’origine japonaise qui s’est emballé immédiatement pour ce projet.»

Isolation et vibrations

Le logement livré correspond bien à leurs attentes de musiciens et entre la présence du bois et leur aménagement, l’endroit se présente comme un cocon cosy. «Lorsque l’habillage de la façade a été posé, c’est sûr l’intérieur de notre logement est devenu plus sombre que prévu mais notre loggia abritée est vraiment la pièce maîtresse du logement.» Tous deux musiciens, ils apprécient la très bonne isolation des logements tout en reconnaissant que les vibrations, elles, se propagent à travers la structure bois. «Avec une bonne isolation, nous aussi très peu à chauffer même si la facture reste plus élevée que prévu avec près de 200 euros de charges mensuelles» , note Nicolas.

Il explique aussi l’une des raisons du prix de vente plutôt serré pour un logement neuf dans la capitale. « C’est un immeuble sans cave, ni ascenseur, ni parking ce qui a pu refroidir plus d’un acheteur potentiel, explique-t-il. Mais cela nous va très bien, nous n’avons besoin d’aucun des trois tout en limitant les charges.» Il a été plus surpris en revanche du regard de son entourage sur le choix d’une construction bois. «Même pour des personnes se revendiquant écolo, nous avons eu beaucoup de remarques sur le fait qu’un logement de ce type pourrait brûler, être attaqué par les termites ou les capricornes... Des sujets qui ne nous angoissent pas, on se sent très bien ici.»