Ce palais de Los Angeles réduit son prix de vente de 55 millions de dollars

Un temps affichée à 250 millions de dollars, cette incroyable propriété du quartier Bel Air à Los Angeles est désormais «accessible» pour 195 millions, soit 22% de moins.

Même si l’immobilier de grand luxe est globalement épargné par la crise pour l’instant, les vendeurs les plus gourmands doivent parfois réviser leurs ambitions à la baisse. C’est le cas pour la mise en vente de la «Casa Encatada» (la maison enchantée en espagnol), un temps présenté en juin dernier comme le bien américain le plus cher du haut de ses 250 millions de dollars. Las, si ce niveau de prix stratosphérique a été atteint et même dépassé par le château de Louveciennes acquis par le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salman pour 275 millions , il n’en a pas été de même pour cette villa du quartier de Bel Air, à Los Angeles.

Certes, il s’agit incontestablement d’une propriété d’exception avec ses 34.000 m² de terrain sur son promontoire dans une enclave dorée avec sa suite principale de près de 350 m², son incroyable pavillon de piscine, tennis, roseraie, jardin botanique, terrain de sport etc. L’endroit conçu dans les années 30 pour une riche héritière avant d’être cédé en 1950 au magnat de l’hôtellerie Conrad Hilton. C’est ensuite l’ex-patron de la multinationale fruitière Dole Foods qui a acquis les lieux avant de les revendre en 2000 aux derniers propriétaires, le financier Gary Winnick et son épouse Karen, artiste et écrivain, pour 94 millions de dollars, selon le site spécialisé Robb Report .

Des artisans français

Le couple aurait ensuite dépensé des dizaines de millions de dollars pour une immense restauration des lieux qui s’est étalée sur plus de deux ans. Aucun acheteur ne s’étant montré intéressé à ce tarif et après le décès du maître des lieux, Gary Winnick, le 4 novembre dernier, sa veuve a revu le prix avec une baisse de 55 millions de dollars, à 195 millions (soit une réduction de 22%). D’ailleurs avec le montant du rabais, vous pourriez vous offrir la villa la plus chère de l’île grecque de Mykonos . Malgré ce prix «cassé», la demeure resterait la plus chère de la ville.

L’occasion de s’offrir une demeure géorgienne de 3700 m² avec 60 pièces, 7 immenses chambres, 20 salles d’eau et de bains (!). La villa qui est incontestablement l’une des plus luxueuses du pays avec près de 20 pièces consacrées au personnel et avec des coffres en sous-sol pour stocker les grands vins, l’argenterie et des fourrures... Selon la légende, les Winnick auraient fait travailler sur place 8 artisans parisiens pour refaire les murs de la salle à manger dans une finition laquée en 14 couches inspirée du Japon. Sans parler d’autres équipements tels que le terrain de badminton en plus de celui de tennis avec sa galerie pour les spectateurs. Ou encore le tunnel qui permet de relier la propriété au parcours de golf du Bel Air Country Club voisin.