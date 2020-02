Ce moulin à huile italien est devenu un loft rural plein de charme

EN IMAGES - Situé sur la côte Amalfitaine, ce petit bijou du XVIIe siècle revisité par un architecte et un designer est affiché à 1,2 million d'euros.

C'est savant cocktail qui pourrait séduire le plus grand nombre, à la manière du Spritz, sauf qu'ici on se trouve au sud de l'Italie, au sud de Naples plus précisément, dans la région de Sorrento. Cette maison de 500 m² proposée à la vente par le réseau Sotheby's International realty pour la somme rondelette de 1,2 million d'euros mêle différents styles et tendances. Il y a de la vieille pierre puisque la construction remonte au XVIe siècle, un esprit et des volumes industriels, car il s'agissait d'un moulin à huile d'olive, sans oublier un design contemporain. Et puis, cet esprit maison de campagne et, bien évidemment, ces incroyables vues sur mer dont on bénéficie par la plupart des fenêtres comme c'est souvent le cas pour ces demeures accrochées aux pentes escarpées de la côte Amalfitaine.

L'architecte Stefano de Martino et l'architecte d'intérieur Karen Lohrmann ont reconfiguré les lieux dans un esprit industriel tout en utilisant des matériaux naturels bruts. L'ensemble dégage une grande impression de fluidité avec ses volumes ouverts, ses grandes portes-fenêtres et ses rares éléments de mobilier. Même dans la cuisine, l'essentiel des éléments est mobile. De partout on bénéficie de superbes vues sur la baie de Naples, sur le Vésuve ou le mont Faito.

Pour ne rien gâcher, cette maison de 4 chambres dispose également de près de 12.000 m² de terrain, partiellement recouverts d'oliviers. Elle dispose également d'une ancienne tour qui pourrait elle aussi être transformée à des fins résidentielles, après obtention d'un permis.