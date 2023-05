Ce moulin à huile d’olive où Grace Kelly venait régulièrement est en vente

L’ancien moulin situé dans l’arrière-pays niçois est à vendre pour plus de 11 millions d’euros. Il a notamment connu comme invitée de marque la princesse de Monaco.

Grace Kelly, la princesse de Monaco, est venue à plusieurs reprises aux Moulins du Villars, une belle propriété située dans l’arrière-pays niçois à vendre pour 11.500.000 euros . Deux statues qu’elle a offertes aux propriétaires de la villa figurent encore dans la maison. « Grace Kelly venait souvent à Gilette et elle s’arrêtait dans cette propriété. Elle a fait sa première visite en 1980 avec sa fille, la princesse Caroline, et le prince Louis de Polignac, parrain d’Albert II. Elle était venue pour une présentation officielle de fromages et d’huiles d’olive produits à Gilette », explique Peter Illovsky, responsable de Côte d’Azur Sotheby’s Realty, chargé de la vente du bien. Grace Kelly est ensuite revenue dans la villa à plusieurs occasions, s’étant liée d’amitié avec les propriétaires, dans un cadre plus personnel cette fois et non plus formel.

Une source avec un pouvoir curatif

La villa principale de 540 m² est effectivement un ancien moulin à huile d’olive et à farine datant du 14e siècle, qui a été entièrement reconstruit en 2012. La roue du moulin en fer forgé était trop endommagée pour être restaurée mais elle a été remplacée en 2012 par une roue plus petite qui existe toujours aujourd’hui et qui crée un lien entre la cuisine et le salon. « Le site abrite une source qui irrigue le jardin, un lieu de pèlerinage où les gens venaient se soigner de leurs problèmes chroniques. La source du Villars a un pouvoir curatif selon les locaux. L’eau qui jaillit de la falaise à côté de la villa traverse la propriété. La magie du site dépasse la rencontre personnelle des propriétaires avec la princesse de Monaco », s’émerveille Peter Illovsky. Pas étonnant que la Grace Kelly considérait l’endroit comme un rare havre de paix. Le ruisseau traverse même le salon grâce au moulin.

Les rochers naturels de la région ont été utilisés pour la construction du domaine ce qui lui donne un aspect minéral brut. En plus de la maison principale composée de 4 étages reliés par un ascenseur, la propriété compte plusieurs autres bâtiments notamment une ruine datant de l’époque romaine. La maison de 20 pièces dont 7 chambres prend place dans le village médiéval de Gilette, « un village sans prétention avec énormément de charme, très authentique, sans trop de touristes contrairement à Èze ou à Saint-Paul-de-Vence. On se sent transporté dans le temps, dans un environnement calme et riche en nature », ajoute Peter Illovsky. La piscine à débordement, le studio de fitness de 67 m² avec des vues panoramiques sur les collines, le court de tennis et l’héliport participent du charme du bien.