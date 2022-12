Ce manoir normand de Claude Lelouch est à vendre pour 7,5 millions d’euros

La propriété d’environ 500 m² campée sur un terrain de 4 hectares d’un village normand, a servi de décor pour les films du cinéaste.

En Normandie, il n’y a pas que Deauville qui attire les Parisiens. Les petits villages au nom inconnu du grand public, les séduisent également . Tourgéville, dans le Calvados (14), ne vous dit peut-être rien. Cette commune d’environ 800 habitants, limitrophe de Deauville, à quelques kilomètres de la mer, abrite pourtant un manoir pour le moins atypique, appartenant au réalisateur Claude Lelouch . Cet amoureux de la Normandie n’y vit pas mais s’en est servi comme décor de cinéma pour tourner ses films, à l’instar du troisième opus de la série «Un homme et une femme», tourné en 2019 et intitulé «Les plus belles années d’une vie».

Parce que le cinéaste octogénaire a des envies de nouvelles réalisations, il a décidé de mettre en vente cette demeure qu’il a construite en 2010, pour 7,5 millions d’euros . Un prix qui a de quoi surprendre pour un manoir dans un petit village méconnu. Mais sa conception et sa surface de 472 m² loi Carrez, (550 m² de plancher) ont aussi de quoi surprendre voire impressionner. « Ce manoir n’a pas beaucoup d’équivalents de part sa forme et ses volumes », souligne la personne en charge de la vente. Sans compter les 4 hectares sur lesquels il campe. Un atout qui, depuis la crise sanitaire et les envies des Français de disposer de grands espaces, ne cesse de faire tourner les têtes des acheteurs et flamber les prix de l’immobilier.

Des retraités parisiens prêts à le racheter

Et ce d’autant plus qu’il était possible, lorsque Claude Lelouch a acheté le manoir, de construire « 7 ou 8 lots sur la propriété » aux dires de l’agent immobilier. Mais, entre-temps, le plan local d’urbanisme (PLU) a changé et le terrain n’est plus constructible. « Ce sont surtout des investisseurs (promoteurs, marchands de biens...) qui visitent ce manoir , confie l’agent immobilier qui côtoie le cinéaste depuis une dizaine d’années. Ils envisagent de l’exploiter une fois que le PLU sera plus favorable .» Aux dires de ce professionnel de l’immobilier qui sévit depuis 30 ans, les familles « peinent à se projeter car il n’est pas fonctionnel pour elles », malgré ses 5 chambres, sa piscine ou son golf privé. La configuration du manoir « ne permet pas de recevoir du monde et d’en profiter au quotidien ».

Le manoir, que l’homme à la cinquantaine de films a également loué pour des week-ends et des événements privés (fêtes, réceptions...), pourrait rapidement changer de mains. « Nous avons reçu des offres assez intéressantes », affirme l’agent immobilier. Le profil des acheteurs? « Pour la plupart, il s’agit de retraités parisiens qui ont une attache avec la Normandie puisqu’ils y possèdent au moins une propriété et envisagent d’en faire une demeure familiale pour lui donner une seconde vie ». Et de conclure: « C’est un pari sur l’avenir. »